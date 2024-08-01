В Киеве считают, что без РФ вторая конференция по Украине будет безрезультатной

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не может быть против, если все хотят видеть представителей России за столом переговоров

ПАРИЖ, 31 июля. /ТАСС/. Вторая конференция по урегулированию украинского конфликта не принесет результатов, если в ней не будут участвовать представители России. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Le Monde.

"Как и большинство стран, я считаю, что на втором саммите должны присутствовать представители России, иначе мы не добьемся конкретных результатов, - сказал он. - Если все хотят их видеть за столом переговоров, то мы не можем быть против этого".

Ранее Зеленский уже заявлял, что представители России должны участвовать во второй конференции по Украине, завершить подготовку к которой планируется к ноябрю 2024 года.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя заявил, что "второй саммит мира" по Украине содержит подходы, которые являются неприемлемыми для России и многих других государств, искренне заинтересованных в урегулировании конфликта.

Первая конференция по Украине прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке по инициативе украинской стороны. Итоговое коммюнике форума не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Колумбия, Ливия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Руанда, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР. Россия не была приглашена в Бюргеншток. Отсутствовали также делегации большинства стран - членов ООН. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, конференция обернулась полным фиаско, подобные мероприятия не могут служить основой для устойчивого мира.