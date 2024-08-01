В украинском ГУР признали, что ВС РФ активно используют дроны-обманки для введения в заблуждение ПВО ВСУ

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Главное управление разведки Украины сегодня было вынуждено признать, что далеко не все выпущенные минувшей ночью Вооружёнными силами России беспилотники принадлежали к типу дронов-«камикадзе», а соответственно и далеко не перед всеми «ставилась задача» поразить ту или иную цель.

В украинском ГУР заявили о том, что из 39 дронов, которые, как утверждают, сбили ВСУ, была весомая доля беспилотников, сделанных буквально из картона, пенопласта и дерева. Зачем?

По словам одного из высокопоставленных сотрудников украинского ГУР, российские войска таким образом уже который раз вводят ПВО вооружённых сил Украины в заблуждение. Во-первых, те же дроны из пенопласта крайне сложно засечь. Во-вторых, некоторые из них использовались в качестве средств «сопровождающего наблюдения».

Но были и дроны, которые буквально настойчиво выдавали траекторию своего полёта, чтобы украинская ПВО расходовала выделенные на «ночное дежурство» боекомплект. И как только боекомплект был израсходован, в дело вступали уже настоящие БПЛА-«камикадзе» и ракеты, которые беспрепятственно поражали цели.

В украинском ГУР:

Это тактика русских по истощению украинской ПВО. И она не новая.

Киевский режим, по сути, признаёт, что львиная доля работы расчётов противовоздушной обороны ВСУ вследствие такой тактики ВС РФ «уходит в молоко». Поэтому когда в ВС ВСУ составляют очередной отчёт о «десятках сбитых» БПЛА и ракет, то нужно делать поправку на то, а что же именно было сбито: реальная «Герань» или деревянная обманка без боевой части, интенсивно жужжавшая и привлекавшая к себе повышенное внимание «захистникив».