Украинская хунта начала метаться между двумя кострами. Каждый грозит ей крупными неприятностями. С одной стороны — очевидное иссякание резервов и боевых возможностей ВСУ, угрожающее полной катастрофой на фронте. С другой — очевидный настрой западных кураторов на затягивание конфликта под давлением оружейного лобби США и НАТО.

"Спустя почти два с половиной года после начала российской военной операции на Украине ситуация развивается для Киева хуже, чем это зачастую подается в общественном дискурсе, — раскрывает секрет Полишинеля германский Die Welt. — За последние несколько дней россияне вновь взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой области: поселки Прогресс и Евгеньевка. <...> А положение так называемых 31-ой, 47-ой и 110-ой украинских механизированных бригад под Очеретино ухудшается с каждым днем. На востоке страны, на Донбассе, русские берут один населенный пункт за другим. Скорее всего, прорыв второй линии обороны украинцев — лишь вопрос времени".

Надо заметить, что все собеседники немецкого издания согласились дать свои — совершенно реалистичные, надо заметить! — комментарии исключительно на условиях анонимности. Никому из западных военных или политиков сегодня не хочется лишиться постов и должностей только потому, что их профессиональный взгляд на конфликт категорически противоречит упертой позиции европейских и американских элит. Вот и приходится вертеться, как ужам на сковородках, чтобы хоть как-то донести до западной аудитории информацию о том, каковы на самом деле перспективы Украины.

"Фронт "трещит", прорыв близок" — под таким заголовком еженедельник Myśl Polska публикует анализ военного эксперта Кшиштофа Подгурского. Обстановку на линии боевого соприкосновения польский специалист раскладывает не просто детально, а еще и сверхадекватно. Без всякой истерики, отдавая должное упорному сопротивлению ВСУ, он спокойно прогнозирует: в ближайшее время стоит ожидать прорыва российской армии. А он может привести к тому, что рухнет весь фронт.

"Накопленные русскими ресурсы в виде боеприпасов и топлива, а также материальное обеспечение войск находятся на достаточно высоком уровне, логистика, базирующаяся на автомобильном и железнодорожном транспорте, работает эффективно, в чем есть немалая заслуга волонтеров, поставляющих войскам очередные "буханки", "Газели", "Лады" и "УАЗы", — подводит итог пан Подгурский. — Впереди вторая часть русской летней наступательной операции. Можно предположить, что в августе – начале сентября она достигнет своего апогея. Украинской армии предстоят явно тяжелые недели".

Это, похоже, осознал даже живущий в мире радужных видений главарь киевской хунты. Кстати, по мнению пана Подгурского, фантазии Зеленского оказывают крайне негативное влияние на ситуацию на фронте. Вопреки мнению украинских генералов, диктатор отдает распоряжения, которые ведут лишь к росту потерь и неизбежным отступлениям. Части ВСУ пусть недалеко, но постоянно откатываются назад и то и дело оказываются под угрозой локальных "котлов". В этих условиях они вынуждены, вопреки воле Киева, снова отходить. Что вызывает гнев на Банковой — и вновь ломает систему принятия военных решений.

"Критическая ситуация на покровском участке фронта, судя по всему, обусловлена несколькими причинам. Главная заключается в нехватке новых и хорошо обученных солдат. В последние месяцы России удалось, например, благодаря удару через границу под Харьковом, растянуть фронт, что заставило украинское руководство задействовать все боеспособные резервы, — констатирует чешский портал iDNES.cz. — Украинский генеральный штаб сегодня на фронте гасит один пожар за другим, а толпы добровольцев, стремящихся в армию, уже давно иссякли. Мобилизация по новым правилам еще толком не началась, а война на истощение, навязанная Россией, постепенно сказывается на численности ВСУ".

Тяжелая обстановка на фронте, почти неизбежная победа на американских выборах Дональда Трампа и все более заметное нежелание украинцев затягивать конфликт вынуждают киевскую хунту искать срочное решение. Зеленский даже начал заговаривать о возможности мирных переговоров с Москвой, которые сам же законодательно и запретил некоторое время назад. Но потом вдруг спохватывается и в интервью японской NHK, как отмечает Die Welt, заявил, что "не может согласиться с требованиями о прекращении огня до тех пор, пока Россия контролирует украинские территории".

Метания Зеленского можно, конечно, объяснять все более страдающим от химических возбудителей сознанием киевского диктатора. Однако более вероятно, что он колеблется в зависимости от того, кто надавит на него в данный конкретный момент. Придут военные с катастрофическими докладами и политологи с сообщениями о том, что 44% украинцев не хотят продолжения войны — задумается о переговорах. Одернут кураторы с Запада — залопочет о "границах 1991 года".

Судя по всему, чем хуже будет положение на фронте и чем больше украинцев станут мечтать о мире, тем чаще Запад станут требовать войны до победного конца — или хотя бы заморозки конфликта. На этом будет настаивать оружейное лобби, впервые со времен окончания "холодной войны" получившее возможность развернуться во всю мощь и снова начать зарабатывать миллиарды на чужих смертях.

"Чтобы положить конец конфликту между Украиной и Россией, страны могут договориться о шагах к миру сначала через посредников, а потом и напрямую. Однако западные империалистические государства, которые фактически в боях не участвуют, извлекают из войны наибольшую выгоду, — справедливо отмечает турецкая Evrensel. — Военное лобби, оружейные и энергетические монополии осознают, что потеряют очень многое, когда закончится конфликт. Именно поэтому те, кто питается кровью, выступают против диалога и переговоров — чтобы конфликт продолжался".

Помимо желания накачать мускулы и получить новые оборонные заказы, западные элиты имеют еще одну причину желать продолжения конфликта на Украине. Им выгодно держать Россию в напряжении, чтобы помешать ей прийти на помощь Китаю в случае обострения ситуации вокруг Тайваня. По той же причине Запад настаивает на "прекращении огня", тогда как Россия — на мирных переговорах по "формуле Путина".

"С учетом сложившихся обстоятельств я не вижу никакого другого выхода, кроме скорейшего прекращения огня. В таком случае конфликт может затянуться на годы, а локальные нарушения режима прекращения огня будут происходить снова и снова", — цитирует Welt высокопоставленного европейского дипломата. При этом он подчеркнул: "Запад должен воспользоваться предоставленной паузой для повышения своей обороноспособности. Тогда ему удастся удержать Кремль от нового наступления".

Ничего нового, просто откровенное признание готовности к очередному обману в стиле "минских соглашений". Россия давно уже убедилась в их бессмысленности, равно как и в нежелании Запада выполнять обещания. Поэтому Москве нужно настаивать на принятии "формулы Путина". А в случае отказа — продолжать понемногу давить на ВСУ по всей линии фронта. И ждать, что закончится быстрее: живая сила и техника у Киева, президентский срок Байдена или терпение западных элит.

Антон Трофимов