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ТАСС

"Небесный воин" создал подавляющее управление FPV-дронами средство РЭБ

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Захваченный украинский FPV-дрон
Захваченный украинский FPV-дрон.
Источник изображения: © РИА Новости

Руководитель центра с позывным Пастор отметил, что речь идет о частотах от 337 до 1100 МГц

ДОНЕЦК, 31 июля. /ТАСС/. Специалисты учебного центра "Небесный воин" разработали в зоне спецоперации мобильную установку радиоэлектронной борьбы, которая подавляет управление FPV-дронами на всех актуальных частотах, рассказал журналистам руководитель центра с позывным Пастор.

"У нас разработана система РЭБ. Мы выше 50 изделий уже передали уже на фронт. Изделия показали себя хорошо. Они работают у нас против FPV-дронов, в том числе дронов на смещенных частотах. У нас сейчас враги летают на частотах от 337 до 1100 МГц. Все эти частоты доступны, и мы их запросто гасим", - сказал Пастор.

Он добавил, что на данный момент у противника нет возможности преодолеть РЭБ "Небесного воина".

По словам Пастора, в среднем вражеские дроны падают в 300-400 метрах от включенной установки, подобраться ближе им не удается. Изделие выпускается в нескольких вариантах: в качестве стационарного для автомобиля и в качестве переносного для пехотинца. В последнем случае оно представляет ящик с лямками весом около 15 кг.

Установка может работать в трех режимах: она может включаться вручную на короткий промежуток времени при приближении дрона, срабатывать автоматически при заходе дрона в зону ее работы или работать непрерывно. 

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