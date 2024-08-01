В Госдуме рассказали о третьем этапе ядерных учений

Депутат Заварзин: отработка нормативов проходит на ядерных учениях России

Учения нестратегических ядерных сил очень важны, особенно в настоящее время. Такое мнение член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин высказал в среду, 31 июля. Он рассказал о начавшемся третьем этапе учений с тактическим ядерным оружием.

«Это профессиональное дело. Ядерные силы, когда учения проводят, разбивают их минимум на два-три этапа. Это отработка всех нормативов и корректировка всех задач, которые выполняют ядерные силы. Это очень важно, особенно в нынешнее время. Мы открыто говорим на эту тему. Ничего скрытного тут нет. Мы проводим учения регулярно. Это не первое учение. Всё штатно», — сказал депутат в беседе с Lenta.Ru.

О начале третьего этапа нестратегических ядерных учений сил РФ ранее в этот день проинформировало Минобороны. Как уточнялось, в них будут задействованы Южный и Центральный военные округа, а также личный состав ВКС РФ, сообщается на сайте aif.ru.

Этот этап направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения тактического ядерного оружия к выполнению боевых задач, сообщается на сайте kp.ru.

Второй этап учений нестратегических ядерных сил начался 11 июня. Как заявляли в Минобороны РФ, он был направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

Первый этап учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия проходил с 21 мая. Ракетные соединения Южного военного округа отработали задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению пусков.