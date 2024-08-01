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ТАСС

Росстандарт разработал два новых международных стандарта по исследованию космоса

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: rostec.ru

Разработчиками выступили эксперты технического комитета по стандартизации Росстандарта "Ракетно-космическая техника" и ученые НИИЯФ МГУ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Международная организация по стандартизации (ISO) утвердила два новых международных стандарта космической деятельности, основанные на российских разработках. Они помогут проектировать космическую технику, снизить число неисправностей и поломок оборудования, сообщили ТАСС в пресс-службе Росстандарта.

"Проведение исследований в космической среде ставит уникальный набор задач, решение которых необходимо для дальнейшего освоения космического пространства и создание перспективной космической техники. Новые международные стандарты подтверждают лидерство и признание российских разработок и станут унифицированным инструментом, том числе, для реализации программ научных исследований и экспериментов в космосе", - сказал глава Росстандарта Антон Шалаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Так, международный стандарт ISO 17520:2024 "Космическая среда (естественная и искусственная). Проникновение космических лучей и частиц солнечной энергии внутрь магнитосферы. Метод определения эффективной вертикальной жесткости обрезания" используется для расчета проникающих в магнитосферу Земли потоков энергичных заряженных частиц солнечного и галактического происхождения на разных высотах и на разных геомагнитных долготах. Также он нужен для оценки их воздействия на космические аппараты и другое оборудование в околоземном космическом пространстве. Руководителем проекта выступил старший научный сотрудник отдела космических наук Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (НИИЯФ МГУ) Борис Юшков.

В свою очередь, ISO ТО 23689:2024 "Космическая среда (естественная и искусственная). Информация о космической погоде для использования в работе космических систем" впервые на уровне стандарта описывает основные факторы космической погоды в разных регионах космического пространства. Этот стандарт содержит общепринятые на международном уровне описания основных явлений космической погоды, включая их источники и воздействие на космические системы. Документ будет использоваться разработчиками программного обеспечения для космических систем, проектировщиками космических систем и пусковых установок.

В обоих случаях разработчиками выступили эксперты технического комитета по стандартизации Росстандарта "Ракетно-космическая техника" и ученые НИИЯФ МГУ. ISO ТО 23689:2024 - это пример международного сотрудничества. В его разработке приняли участие эксперты из более чем десяти стран, среди которых: Россия, Китай, США, Индия, Бразилия, Германия, Франция, Финляндия, Япония, Великобритания. При этом соруководителем проекта выступил заведующий отделом космических наук НИИЯФ МГУ Владимир Калегаев, им же подготовлены все разделы стандарта, относящиеся к космическим лучам и к магнитосфере Земли, уточнили в пресс-службе.

Применение стандартов

"Новые стандарты призваны стать основой для проектирования оборудования космической техники, определения влияния космической среды и погодных условий на данную технику, минимизации неисправностей и поломок оборудования. Кроме того, ISO ТО 23689:2024 поможет программистам разрабатывать специализированное программное обеспечение, основанное на необходимых требованиях для функционирования в космической среде. Документ применим к эксплуатации космических систем, включая наземные, орбитальные и космические автоматизированные спутниковые системы. Россия всегда являлась передовой страной в освоении космоса, именно поэтому наилучшие практики российских ученых легли в основу новых международных стандартов", - заключили в Росстандарте. 

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