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Flotprom

Американскому флоту передали 14-й корабль типа "Фридом"

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На верфи Fincantieri Marinette Marine в Маринетте (штат Висконсин) состоялась церемония передачи ВМС США корабля прибрежной зоны LCS-27 "Нантакет" типа "Фридом". Как отмечает Marine Link, приемочные испытания корабля состоялись еще в декабре 2023 года.

Ожидается, что "Нантакет" официально пополнит состав американского флота в конце 2024 года. Корабль будет базироваться в Мейпорте во Флориде.

Корабль прибрежной зоны "Нантакет"

Lockheed Martin


"Передача корабля "Нантакет" служит ярким примером надежности судостроительной отрасли США и показывает, что наше партнерство с промышленностью рассчитано на долгие годы", – сказал капитан Мэтью Леманн, руководитель программы кораблей прибрежной зоны LCS.

"Нантакет" – 27-й корабль в серии LCS и 14-й корабль типа "Фридом", построенный консорциумом, в который входят Lockheed Martin, Fincantieri Marinette Marine, проектное бюро Gibbs & Cox, а также еще 800 субподрядчиков в 42 штатах. Отметим, что корабли класса LCS строят по альтернативным проектам два основных подрядчика – Lockheed Martin и Austal USA (модификация "Индепенденс" с конструкцией тримарана).

Корабль заложили в октябре 2019 года, спустили на воду в августе 2021 года. Предполагалось, что его передадут ВМС США летом 2023 года. Причина задержки не раскрывается.

Сейчас на верфи в Маринетте остаются два корабля типа "Фридом". LCS-29 "Белойт" планируют передать американскому флоту до конца лета 2024 года. Последний же корабль данного типа LCS-31 "Кливленд" находится на завершающей стадии строительства.

Водоизмещение кораблей типа "Фридом" – 2862 тонны, длина корпуса – 115,3 метра, ширина – 17,5 метра. Комбинированная силовая установка позволяет развивать скорость свыше 40 узлов и совершать переходы дальностью до 4500 морских миль.

Корабли этого типа вооружены 57-мм артустановкой Mk.110, зенитными ракетами RIM-116, 324-мм торпедами, а также 30-мм пушками и 12,7-мм пулеметами. Кроме того, на борту могут базироваться два вертолета типа MH-60R/S "Сихок" и беспилотный летательный аппарат вертолетного типа MQ-8 "Фаер Скаут".

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Fire Scout
Компании
Fincantieri
Lockheed-Martin
Проекты
LCS-1
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