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Известия.ru

Военный эксперт связал проведение нестратегических ядерных учений с угрозой Запада

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/MOD Russia

Военный эксперт Коротченко: проведение ядерных учений РФ связаны с угрозой НАТО

Проведение третьего этапа нестратегических ядерных учений сил РФ направлено на отработку механизмов всего цикла боевой работы и связано с растущими угрозами со стороны НАТО. Об этом 31 июля в беседе с «Известиями» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Эти учения проходят впервые у нас за последние годы. Это, конечно, связано с повышением градуса противостояния между Россией и НАТО. С теми планами, которые есть на Западе, в том числе использование группировок объединенных вооруженных сил НАТО либо национальных контингентов западных стран в случае их ввода на Украину и вступление в боевые действия против российской армии», — сообщил военный эксперт.

Он пояснил, что третий этап заключается в подготовке Вооруженных сил РФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Например, отрабатывается стыковка ядерных боезарядов на носителе, ведется проверка технического состояния комплексов и проработка вопросов получения указания верховного главнокомандующего на применение оружия. Затем проходят электронные пуски с полной имитацией всего цикла боевой работы, рассказал собеседник издания.

По его словам, Россия не рассчитывает на внешний эффект учений, цели «запугать» кого-то нет.

«Всё это делается для повышения профессиональных навыков и отработки всей цепочки, начиная с баз хранения боезарядов до их боевого применения, за исключением практических пусков. Совершенствование навыков личного состава, отработка противодиверсионных мер со стороны вероятного противника, отработка оперативной маскировки и противодействия техническим средствам разведки противника, прежде всего группировки США и НАТО», — сказал Коротченко.

О начале третьего этапа нестратегических ядерных учений сил РФ ранее в этот день сообщило Минобороны. Как уточнялось, в них будут задействованы Южный и Центральный военные округа, а также личный состав ВКС РФ.


Второй этап учений нестратегических ядерных сил начался 11 июня. Как заявляли в Минобороны РФ, он был направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.


Первый этап учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия проходил с 21 мая. Ракетные соединения Южного военного округа отработали задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению пусков.

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