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ЦАМТО

МНО Литвы совместно с Польшей намерено приобрести ПЗРК "Перун"

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ПЗРК "Перун"
Польский ПЗРК "Перун".
Источник изображения: rbase.new-factoria.ru

ЦАМТО, 31 июля. МНО Литвы 25 июля сообщило, что совместно с Польшей и двумя другими европейскими странами подало заявку на частичное финансирование Евросоюзом совместной закупки ПЗРК "Перун".

Закупка осуществляется в рамках инициативы EDIRPA (Укрепление европейской оборонной промышленности посредством общего закона о закупках).

Как заявил министр национальной обороны Лауринас Кащюнас, "Литва рада присоединиться к закупке ПЗРК "Перун". Укрепление противовоздушной обороны является одной из важнейших задач на повестке дня страны".

Польша представила Литве приглашение присоединиться к приобретению польской системы "Перун" в ходе визита министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша в Вильнюс.

В настоящее время на вооружении ВС Литвы имеются более старые ПЗРК польского производства – "Гром".

Как сообщал ЦАМТО, ПЗРК "Перун" представляет собой модернизированный вариант ПЗРК "Гром" (GROM), являющегося дальнейшим развитием ПЗРК "Игла". Он предназначен для борьбы с низколетящими воздушными целями, включая вертолеты, самолеты, БЛА и крылатые ракеты в дневное и ночное время (при оснащении тепловизионным прицелом). Общая масса ПЗРК – 19,5 кг, масса ракеты – 10,5 кг. Дальность поражения целей – от 400 м до 6500 м, высота поражения целей – от 10 м до 4 км, средняя скорость ракеты – 560 м/с.

На текущий момент покупателями ПЗРК "Перун" являются ВС Польши, Эстонии, США, Норвегии. Несколько партий ПЗРК также были безвозмездно переданы ВС Украины.

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