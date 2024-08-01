Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с главой Индонезии Прабово Субианто

ЦАМТО, 31 июля. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Республики Индонезия, избранным президентом Республики Индонезия Прабово Субианто.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в ходе встречи состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив развития двустороннего российско-индонезийского сотрудничества в области обороны.

"Рассматриваем Индонезию как одного из важнейших партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе", – заявил министр обороны РФ.

Андрей Белоусов напомнил, что в текущем году отмечалась 74-я годовщина становления дружественных отношений между Россией и Индонезией, что является прочным фундаментом для развития взаимодействия между вооруженными силами двух стран: "Приоритетное внимание уделяем совместной оперативной и боевой подготовке. В частности, проведению военно-морских маневров. Рассчитываем на участие индонезийских наблюдателей и воинского контингента в учениях на территории Российской Федерации".

"Отмечаем продуктивную работу в многостороннем формате по линии диалоговых партнеров "СМОА плюс" и заинтересованы в продолжении такой практики", – сказал Андрей Белоусов.

Глава российского военного ведомства выразил уверенность в том, что сегодняшняя встреча послужит укреплению межведомственных связей, придаст дополнительный импульс для новых инициатив и дальнейшей работы по развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Министр обороны РФ также поздравил своего индонезийского коллегу с победой на президентских выборах.

"Такое событие – знак высокого доверия к Вам со стороны индонезийского народа", – подчеркнул Андрей Белоусов.

В ответном слове Прабово Субианто поблагодарил главу российского военного ведомства за возможность их встречи и выразил признательность Российской Федерации за сотрудничество.

"Россия всегда помогала Индонезии, и мы этого никогда не забудем", – отметил Прабово Субианто.