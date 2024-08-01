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ТАСС

Белоусов: РФ рассматривает Индонезию как одного из важнейших партнеров в АТР

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Российский Су-35С был лучшим по летно-техническим характеристикам, но не прошел на индонезийский рынок по геополитическим причинам. Фото с сайта www.mil.ru
Российский Су-35С был лучшим по летно-техническим характеристикам, но не прошел на индонезийский рынок по геополитическим причинам. Фото с сайта www.mil.ru.

В ходе встречи с избранным президентом республики Прабово Субианто состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив развития двустороннего российско-индонезийского сотрудничества в области обороны

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Россия рассматривает Индонезию как одного из важнейших партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе и рассчитывает на участие индонезийских наблюдателей и воинского контингента в учениях на территории РФ. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Рассматриваем Индонезию как одного из важнейших партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Приоритетное внимание уделяем совместной оперативной и боевой подготовке. В частности, проведению военно-морских маневров. Рассчитываем на участие индонезийских наблюдателей и воинского контингента в учениях на территории Российской Федерации", - сказал он.

Белоусов провел переговоры с министром обороны Индонезии, избранным президентом республики Прабово Субианто. В ходе встречи состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив развития двустороннего российско-индонезийского сотрудничества в области обороны.

Глава российского военного ведомства выразил уверенность в том, что встреча послужит укреплению межведомственных связей, придаст дополнительный импульс для новых инициатив и дальнейшей работы по развитию взаимовыгодного сотрудничества. Министр обороны РФ также поздравил своего индонезийского коллегу с победой на президентских выборах. "Такое событие - знак высокого доверия к вам со стороны индонезийского народа", - подчеркнул Белоусов.

В ответном слове Прабово Субианто поблагодарил главу МО РФ за возможность их встречи и выразил признательность России за сотрудничество. "Россия всегда помогала Индонезии, и мы этого никогда не забудем", - подчеркнул Субианто. 

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