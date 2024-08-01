Reuters: Чехия и ФРГ договорились о передаче Праге 15 танков

Речь идет о 14 танках Leopard и одном Buffel 3 в качестве компенсации за поставки вооружений Украине

ЛОНДОН, 31 июля. /ТАСС/. Чехия и ФРГ подписали соглашение о передаче Праге 14 танков Leopard и одного танка Buffel 3 в качестве компенсации за поставки вооружений Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на чешское министерство обороны.

Уточняется, что первые поставки танков запланированы на конец этого года, следующие партии будут поставлены республике к началу 2026 года. Чешская сторона также ведет переговоры с ФРГ о закупках в будущем танков Leopard типов 2А4 и 2А8 в целях модернизации собственных вооруженных сил. Reuters отмечает, что в 2022-2023 годах ФРГ уже поставляла Чехии 15 танков этой же модели.

3 июля Минобороны Чехии заявило, что Прага передала Украине военную технику и боеприпасы из собственных запасов вооруженных сил на сумму 6,75 млрд крон (около $288,4 млн) с февраля 2022 года по май 2024 года. В частности, Чехия поставила Киеву в общей сложности 62 танка, 8 самолетов, 131 боевую машину пехоты, 26 разведывательных химических машин, 16 единиц средств противовоздушной обороны, 13 гаубиц и 12 реактивных систем залпового огня.