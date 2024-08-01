Ил-38 Северного флота выполнили противолодочные задачи над акваторией Баренцева моря

В пресс-службе флота сообщили, что полеты проходили с аэродрома авиаполка в Мурманской области

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Противолодочные самолеты Северного флота Ил-38 отработали задачи по предназначению над акваторией Баренцева моря. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Летчики смешанного авиационного полка Северного флота на самолетах Ил-38 выполнили учебно-тренировочные полеты над акваторией Баренцева моря. Они отработали задачи по поиску подводных лодок условного противника, роль которых выполнили несколько подводных лодок флота. В отработке противолодочных задач было задействовано два экипажа противолодочных самолетов", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что летчики отработали тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками с применением радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения подводных целей. Вместе с выполнением боевых упражнений экипажи противолодочных самолетов совершенствовали летные навыки в сложных метеорологических условиях, а также отрабатывали технику пилотирования по приборам и прохождение заданного курса над безориентирной местностью.

В пресс-службе флота отметили, что полеты проходили с аэродрома базирования авиаполка в Мурманской области. Выполнению полетов противолодочной авиации предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки.