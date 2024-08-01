Войти
Военное обозрение

Ближневосточные медиа: удар по зданию с находившимся в нём главой ХАМАС в Тегеране наносился с борта подводной лодки

296
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Ближневосточная пресса продолжает публиковать подробности убийства главы ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Если сначала сообщалось о взрыве и стрельбе в здании представительства этой организации в столице Ирана, то теперь подтвердились данные о том, что это был дистанционный удар, а не атака неких «неизвестных лиц».

Ближневосточные медиа пишут о том, что ракета не была выпущена с борта летательного аппарата. При этом также в сводках говорится о том, что удар не наносился беспилотником. В этой связи обращает на себя внимание информация, согласно которой удар по зданию, в котором находился Исмаил Хания, наносился с борта подводной лодки.

При этом не сообщается, в каких именно водах подводная лодка находилась в момент ракетного пуска. Если это воды Средиземноморья, то ракета должна была проследовать в воздушном пространстве Сирии и (или) Иордании и Ирака, не считая самого Ирана, естественно. Если пуск производился из вод, например, Аравийского моря, то – через воздушное пространство только Ирана, но в этом случае ракета должна была пролететь фактически через всю страну, оставшись необнаруженной ПВО.

Напомним, что в Тегеране назвали убийство Исмаила Хании не только военным преступлением, но и нарушением иранского суверенитета. В Корпусе стражей исламской революции заявили, что без ответа это деяние Израиля не оставят. В самом Израиле убийство главы ХАМАС официально не комментируют. Зато родственники израильских заложников опасаются того, что вооружённое крыло ХАМАС теперь не просто откажется от продолжения переговоров, но и самих заложников ликвидирует.

В Иране также вспомнили о весьма странной авиакатастрофе, в которой не так давно погиб президент Раиси. В связи с убийством Хании вновь начали обсуждаться версии о возможном израильском следе и в ситуации с разбившимся президентским вертолётом.

В строю у ВМС Израиля пять (по другим данным, шесть) подводных лодок. В частности, это АЛ Dolphin (одноимённого класса), действующая в составе флота с 1999 года, и ПЛ «Рахав» (2016 года).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иордания
Ирак
Иран
Сирия
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.08 08:15
  • 3065
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.08 02:41
  • 1
Российская «Гербера» подключилась к украинской 4G-сети и передала видео оператору
  • 31.07 22:28
  • 1353
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 31.07 22:26
  • 555
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 31.07 19:39
  • 175
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 31.07 19:31
  • 41
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 31.07 19:22
  • 8
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 31.07 19:09
  • 0
Ответ на "США втягивают Японию в западные военные блоки"
  • 31.07 18:49
  • 0
Ответ на "Передаваемые Киеву истребители F-16 оснастят американскими ракетами и бомбами"
  • 31.07 15:49
  • 1
Чемезов: ОКБ Сухого работает над внедрением в состав вооружения Су-57 беспилотников
  • 31.07 12:27
  • 1
И в Арктике стратегия США – прибрать к своим рукам побольше всех ресурсов
  • 31.07 12:05
  • 1
Пентагон заявил о намерении вывести сотни спутников для противодействия РФ и КНР в космосе
  • 31.07 11:35
  • 1
Передаваемые Киеву истребители F-16 оснастят американскими ракетами и бомбами
  • 31.07 11:31
  • 1
США втягивают Японию в западные военные блоки
  • 31.07 11:09
  • 1
Welt: европейские дипломаты и военные не ждут успехов ВСУ на фронте