Ближневосточные медиа: удар по зданию с находившимся в нём главой ХАМАС в Тегеране наносился с борта подводной лодки

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Ближневосточная пресса продолжает публиковать подробности убийства главы ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Если сначала сообщалось о взрыве и стрельбе в здании представительства этой организации в столице Ирана, то теперь подтвердились данные о том, что это был дистанционный удар, а не атака неких «неизвестных лиц».

Ближневосточные медиа пишут о том, что ракета не была выпущена с борта летательного аппарата. При этом также в сводках говорится о том, что удар не наносился беспилотником. В этой связи обращает на себя внимание информация, согласно которой удар по зданию, в котором находился Исмаил Хания, наносился с борта подводной лодки.

При этом не сообщается, в каких именно водах подводная лодка находилась в момент ракетного пуска. Если это воды Средиземноморья, то ракета должна была проследовать в воздушном пространстве Сирии и (или) Иордании и Ирака, не считая самого Ирана, естественно. Если пуск производился из вод, например, Аравийского моря, то – через воздушное пространство только Ирана, но в этом случае ракета должна была пролететь фактически через всю страну, оставшись необнаруженной ПВО.

Напомним, что в Тегеране назвали убийство Исмаила Хании не только военным преступлением, но и нарушением иранского суверенитета. В Корпусе стражей исламской революции заявили, что без ответа это деяние Израиля не оставят. В самом Израиле убийство главы ХАМАС официально не комментируют. Зато родственники израильских заложников опасаются того, что вооружённое крыло ХАМАС теперь не просто откажется от продолжения переговоров, но и самих заложников ликвидирует.

В Иране также вспомнили о весьма странной авиакатастрофе, в которой не так давно погиб президент Раиси. В связи с убийством Хании вновь начали обсуждаться версии о возможном израильском следе и в ситуации с разбившимся президентским вертолётом.

В строю у ВМС Израиля пять (по другим данным, шесть) подводных лодок. В частности, это АЛ Dolphin (одноимённого класса), действующая в составе флота с 1999 года, и ПЛ «Рахав» (2016 года).