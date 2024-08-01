Бойцам СВО не грозит арест за использование гаджетов для боевых задач

Дисциплинарный арест за гаджеты назначается на срок до 10 суток за один грубый дисциплинарный проступок

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в новой редакции базовый закон, устанавливающий особенности применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в СВО. В ходе работы над документом депутаты уточнили, что такой арест не грозит бойцам за использование гаджетов в ходе СВО для выполнения боевых задач.

Принятый в третьем, окончательном, чтении проект базового закона "Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в СВО" позволяет командирам воинских частей, начальникам органов военной полиции или начальникам гарнизонов принимать решение о назначении дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих мужского пола из числа солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов за совершение грубого дисциплинарного проступка. Устанавливается, что дисциплинарный арест назначается на срок до 10 суток за один грубый дисциплинарный проступок.

К таким проступкам, в частности, относится нарушение запрета иметь при себе при исполнении обязанностей военной службы электронные изделия, приборы и технические средства "бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации". При этом уточняется, что эта норма "не распространяется на военнослужащих и приравненных к ним лиц в случае, если указанные электронные изделия используются ими для выполнения своих обязанностей" в порядке, установленном федеральными органами исполнительной власти или федеральными госорганами, в которых предусмотрена военная служба".

Как отметил в беседе с журналистами глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, нововведение вызвало "серьезное и широкое обсуждение в обществе". "Мы много раз говорили и продолжаем говорить о том, что те электронные приборы, так называемые гаджеты, которые используются в боевой работе, не изымались и изыматься не будут, но, поскольку мы видим, что опасения остаются, мы сегодня коллегам предложили специальную поправку, которая эту норму конкретизирует и закрепляет", - отметил Картаполов.

Перечень проступков

Согласно документу грубым дисциплинарным проступком будет считаться нарушение запрета предоставлять СМИ или распространять в интернете информацию о военнослужащих и гражданах, призванных на военные сборы, гражданах, уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях, "в том числе информацию, позволяющую определить место нахождения указанных лиц в определенный период другим лицам". Дисциплинарный арест будет также грозить за распространение сведений о деятельности органов военного управления, органов управления воинскими формированиями, объединений, воинских частей и других организаций, входящих в состав Вооруженных сил РФ, в том числе данных об их дислокации или передислокации, которые не относятся в сведениям, составляющим гостайну.

К грубым дисциплинарным проступкам в том числе относятся нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление воинской части, уклонение от исполнения обязанностей военной службы, нарушение правил несения службы, уничтожение военного имущества, в том числе по неосторожности, нарушение правил обращения с оружием и боеприпасами. Устанавливается, что дисциплинарный арест за несколько грубых дисциплинарных проступков будет назначаться путем частичного или полного сложения сроков ареста. "В этом случае непрерывный срок нахождения военнослужащего под дисциплинарным арестом не должен превышать 15 суток", - указывается в документе.

Решение о назначении дисциплинарного ареста будет приниматься на основании письменных материалов разбирательства и протокола о грубом дисциплинарном проступке. Устанавливается, что срок разбирательства не должен превышать двое суток со дня, когда командиру воинской части, начальнику органа военной полиции или начальнику гарнизона стало известно о проступке. Лицо, принявшее решение о назначении военнослужащему дисциплинарного ареста, должно в течение 24 часов уведомить об этом военного прокурора.