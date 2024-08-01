Оборонный бюджет Филиппин в 2025 ф.г. составит 4,38 млрд. долларов

ЦАМТО, 31 июля. Правительство Филиппин предложило значительно увеличить оборонный бюджет страны на 2025 ф.г. Ассигнования на оборону заявлены на уровне 256,1 млрд. песо (4,38 млрд. долл.), что на 6,4% выше уровня текущего года.

Как сообщает Armyrecognition.com, данное решение обосновывается напряженной обстановкой в регионе на фоне эскалации напряженности с Китаем из-за территориальных споров в Южно-Китайском море и, соответственно, стремлением Манилы модернизировать свои Вооруженные силы.

По данным Департамента бюджета Филиппин, оборонный бюджет составит 4,0% от общего объема госрасходов, который оценивается в 6,35 трлн. песо (108,55 млрд. долл.) на следующий финансовый год. План был представлен в Конгресс на утверждение 29 июля.

Значительная часть оборонного бюджета, приблизительно 204,4 млрд. песо (3,5 млрд. долл.), будет выделена на программы для сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил. Кроме того, 50 млрд. песо (855 млн. долл.) планируется ассигновать на пересмотренный "План модернизации Вооруженных сил".

Увеличение бюджета следует за временным соглашением, недавно достигнутым между Филиппинами и Китаем относительно миссий по снабжению на спорной Второй отмели Томаса, атолле в Южно-Китайском море. Несмотря на данное соглашение, в Маниле заявили, что продолжат отстаивать свои права в регионе, подкрепленные постановлением Постоянной палаты третейского суда в Гааге от 2016 года, которое признало недействительными обширные претензии Китая в этом районе.

Береговая охрана Филиппин, которая играет ключевую роль в мониторинге и сопровождении миссий в Южно-Китайском море, также получит 6-процентное увеличение бюджета, который достигнет 31,4 млрд. песо (536,75 млн. долл.).

Общий государственный бюджет на 2025 ф.г., который составляет 22% ВВП страны, увеличится на 10,1% по сравнению с текущим годом. Такой значительный рост бюджета является частью политики президента Фердинанда Маркоса по стимулированию национальной экономики с целевыми показателями роста до 8% и значительным сокращением бедности.