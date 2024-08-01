Войти
ЦАМТО

Оборонный бюджет Филиппин в 2025 ф.г. составит 4,38 млрд. долларов

233
0
0
Военнослужащие ВС Филиппин
Военнослужащие ВС Филиппин.
Источник изображения: armscom.net

ЦАМТО, 31 июля. Правительство Филиппин предложило значительно увеличить оборонный бюджет страны на 2025 ф.г. Ассигнования на оборону заявлены на уровне 256,1 млрд. песо (4,38 млрд. долл.), что на 6,4% выше уровня текущего года.

Как сообщает Armyrecognition.com, данное решение обосновывается напряженной обстановкой в регионе на фоне эскалации напряженности с Китаем из-за территориальных споров в Южно-Китайском море и, соответственно, стремлением Манилы модернизировать свои Вооруженные силы.

По данным Департамента бюджета Филиппин, оборонный бюджет составит 4,0% от общего объема госрасходов, который оценивается в 6,35 трлн. песо (108,55 млрд. долл.) на следующий финансовый год. План был представлен в Конгресс на утверждение 29 июля.

Значительная часть оборонного бюджета, приблизительно 204,4 млрд. песо (3,5 млрд. долл.), будет выделена на программы для сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил. Кроме того, 50 млрд. песо (855 млн. долл.) планируется ассигновать на пересмотренный "План модернизации Вооруженных сил".

Увеличение бюджета следует за временным соглашением, недавно достигнутым между Филиппинами и Китаем относительно миссий по снабжению на спорной Второй отмели Томаса, атолле в Южно-Китайском море. Несмотря на данное соглашение, в Маниле заявили, что продолжат отстаивать свои права в регионе, подкрепленные постановлением Постоянной палаты третейского суда в Гааге от 2016 года, которое признало недействительными обширные претензии Китая в этом районе.

Береговая охрана Филиппин, которая играет ключевую роль в мониторинге и сопровождении миссий в Южно-Китайском море, также получит 6-процентное увеличение бюджета, который достигнет 31,4 млрд. песо (536,75 млн. долл.).

Общий государственный бюджет на 2025 ф.г., который составляет 22% ВВП страны, увеличится на 10,1% по сравнению с текущим годом. Такой значительный рост бюджета является частью политики президента Фердинанда Маркоса по стимулированию национальной экономики с целевыми показателями роста до 8% и значительным сокращением бедности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Филиппины
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.08 08:15
  • 3065
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.08 02:41
  • 1
Российская «Гербера» подключилась к украинской 4G-сети и передала видео оператору
  • 31.07 22:28
  • 1353
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 31.07 22:26
  • 555
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 31.07 19:39
  • 175
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 31.07 19:31
  • 41
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 31.07 19:22
  • 8
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 31.07 19:09
  • 0
Ответ на "США втягивают Японию в западные военные блоки"
  • 31.07 18:49
  • 0
Ответ на "Передаваемые Киеву истребители F-16 оснастят американскими ракетами и бомбами"
  • 31.07 15:49
  • 1
Чемезов: ОКБ Сухого работает над внедрением в состав вооружения Су-57 беспилотников
  • 31.07 12:27
  • 1
И в Арктике стратегия США – прибрать к своим рукам побольше всех ресурсов
  • 31.07 12:05
  • 1
Пентагон заявил о намерении вывести сотни спутников для противодействия РФ и КНР в космосе
  • 31.07 11:35
  • 1
Передаваемые Киеву истребители F-16 оснастят американскими ракетами и бомбами
  • 31.07 11:31
  • 1
США втягивают Японию в западные военные блоки
  • 31.07 11:09
  • 1
Welt: европейские дипломаты и военные не ждут успехов ВСУ на фронте