В Кремле осуждают убийство Хании, заявляют о возможной дестабилизации напряженной ситуации в регионе

Москва. 31 июля. ИНТЕРФАКС - В Кремле осуждают атаку по резиденции главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, в результате которой тот был убит, считают, что эти действия направлены против установления мира в регионе.

"Мы решительно осуждаем эту атаку, которая привела к гибели господина Хании. Мы считаем, что подобные действия направлены против попыток установления мира в регионе, более того, могут существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду.