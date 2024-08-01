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ТАСС

Human Rights Watch осудила ФРГ за хранение кассетных боеприпасов США

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Кассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы.
Источник изображения: © AP Photo / Sven Kaestner

Оттуда их поставляют на Украину

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW), базирующаяся в Нью-Йорке, осудила руководство Германии за хранение на своей территории американских кассетных боеприпасов, которые оттуда поставляются на Украину.

"Германия публично выступала против передачи запрещенных [международным правом] кассетных боеприпасов [Украине], однако новые свидетельства говорят о том, что она может ей способствовать. Это противоречит многолетней поддержке ФРГ Конвенции о кассетных боеприпасах 2008 года", - отмечается в сообщении на сайте организации. Правозащитники напоминают, что Германия была одной из первых 30 стран, ратифицировавших эту конвенцию, и призывают руководство страны потребовать от США незамедлительно убрать кассетные боеприпасы с ее складов. "Германия должна ясно выразить протест любой транспортировке кассетных боеприпасов через ее территорию", - считают в HRW.

26 июля телерадиокомпания NDR со ссылкой на представителя вооруженных сил США сообщила, что Вашингтон хранит кассетные боеприпасы на складах, расположенных в ФРГ, и оттуда поставляет их на Украину. По оценкам NDR, это можно расценивать как нарушение Берлином Конвенции по кассетным боеприпасам, которая, в частности, запрещает хранение таких вооружений на германской территории и их транспортировку.

В июле 2023 года глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин намерен соблюдать эту конвенцию и воздержится от поставок кассетных боеприпасов Украине. Ранее о решении Вашингтона передать их Киеву сообщил помощник президента США Джейк Салливан.

Конвенция по кассетным боеприпасам была подписана в декабре 2008 года в норвежском Осло и вступила в действие 1 августа 2010 года - через шесть месяцев после ее ратификации 30 странами, включая ФРГ. На данный момент к конвенции присоединились в общей сложности 124 государства. 

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