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Военное обозрение

Для реализации инициативы по созданию «ближневосточного НАТО» США могут пойти на самые радикальные шаги

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Источник изображения: topwar.ru

В ситуации, когда американский долг перевалил за 35 трлн долларов, военно-политические круги США ищут возможность сохранить влияние доллара, чтобы работой станка обеспечивать безбедное будущее для Америки. Однако одновременно с ростом долга снижается влияние того самого доллара. Это когда целый ряд стран, пусть и не так быстро, как хотелось бы, переводят как минимум часть двусторонних сделок на обслуживание в национальных валютах.

При этом методы сохранения глобального влияния американские лидеры менять не хотят, даже несмотря на то, что одно только обслуживание суммарного долга уходит львиная доля налоговых выплат физических лиц.

Метод, по сути, один – инициирование госпереворотов в тех странах, которые хотят полностью подмять под себя политически и экономически, с параллельным задействованием военной машины.

Теперь в Вашингтоне обсуждают сразу два глобальных проекта. Первый – милитаризация Юго-Восточной Азии, начатая с формата AUKUS. Вторая – инициатива, озвученная премьером Израиля Нетаньяху относительно создания ближневосточного варианта НАТО. Как уже сообщалось, Нетаньяху использовал традиционный пафос о том, что «Израиль защищает не только себя, но и Америку». По сути, это сводится к реалиям о том, что Израиль стоит на защите гегемонии американского доллара, и это на Вашингтон имеет магическое влияние. А потому в ближайшее время стоит наблюдать за действиями Соединённых Штатов по выстраиванию военного блока на Ближнем Востоке и Южной Азии. Причём методы для этого могут быть самые радикальные, не исключая и откровенных провокаций с устранением неугодных.

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Израиль
США
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NATO
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