У американского самолёта-заправщика Boeing KC-46 обнаружен новый серьёзный недостаток

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В последнее время крупную американскую аэрокосмическую корпорацию Boeing преследует целая череда неудач и скандалов, связанных с качеством производимой компанией воздушной техники. Пока что все нарекания, причем очень серьезные, касались гражданских авиалайнеров. Однако теперь дело дошло и до состоящих на вооружении армии США самолетов, причем одних из наиболее технологически сложных и довольно редких.

Американское военно-политическое издание Defense News сообщает, что у американского самолёта-заправщика Boeing KC-46 Pegasus обнаружен новый серьезный недостаток, который приводит к повреждению воздуховодов воздушной системы, что пополнило текущий список нерешенных конструктивных недоработок, уже выявленных у этой машины. Проблема, касающаяся неисправности топливного насоса, настолько серьезная, что в ВВС США ее отнесли к первой категории.

Компания весной этого года заметила, что вибрации от топливного насоса KC-46 повреждают воздуховоды в его системе выпуска воздуха. Исполнительный директор программы ВВС по мобильности и учебно-тренировочным самолетам Кевин Стейми сообщил журналистам во вторник, что Boeing быстро восстановил поврежденные воздуховоды, и в настоящее время происходит тестирование, насколько проблема решена.

Потенциально у нас есть возможность снизить этот показатель, поскольку мы работаем над постоянным устранением недостатка. Система смягчения предназначена для минимизации ущерба, причиняемого вибрацией

— сообщил Стейми во время брифинга для СМИ на отраслевой конференции Life Cycle Day в Дейтоне, штат Огайо.

В ходе этого же брифинга старший руководитель программы по материально-техническому обеспечению ВВС США полковник Дэвид Холл сообщил, что всего в ходе эксплуатации у самолета-заправщика KC-46 Pegasus производства компании Boeing уже выявлены десять технических проблем первой категории. К настоящему времени только три из них «близки к разрешению».

Среди одной из самых серьезных проблем считается неисправность системы наблюдения воздушного танкера, или RVS — система камер, которую операторы танкеров используют для дозаправки самолета-получателя. После нескольких лет задержек и доработок Военно-воздушные силы в 2022 году одобрили переработку дизайна Boeing, получившую название RVS 2.0, которая устраняет проблемы с искажением изображения и его затемнением. При этом программа доработки оптики должна была завершиться в этом году, но сроки сместились на 2026 год.

Кроме того, Boeing работает над перепроектированием привода стрелы топливозаправщика, который необходим для обеспечения безопасной заправки топливом штурмовиков A-10 Thunderbolt II. Стейми сказал, что компания завершила разработку прототипа оборудования для исправления и в мае начала лабораторные испытания.

Согласно контракту с ВВС, Boeing должен оплатить устранение большинства недостатков первой категории, обнаруженных до завершения первоначальных эксплуатационных испытаний и оценки программы самолета-заправщика. Компания уже потратила более семи миллиардов долларов из-за проблем с проектированием и производством KC-46.

Наличие достаточного по количеству и исправного парка самолетов-заправщиков критично для армии США с учетом нарастающего противостояния с КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Авианосные ударные группы (АУГ) эту проблему не решают, ведь авианосцы и корабли сопровождения сами требуют регулярной заправки, обслуживания и ремонта, которые пока что возможно выполнять только на базах в США за тысячи километров от возможного военного противостояния с Китаем вблизи с его берегами. Кроме того, АУГ очень медлительны, могут не успеть в случае чего. Пентагон пытается решить эту проблему модернизацией существующих и созданием новых баз в региональных странах-союзниках, но для этого требуется очень много времени и значительные средства.