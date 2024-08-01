Войти
Военное обозрение

В ХАМАС назвали убийство Исмаила Хании серьезной эскалацией напряженности в регионе

231
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Ночью в Тегеране был убит фактический лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, возглавлявший политбюро этой организации. Представители ХАМАС заявляют, что это произошло в результате израильского удара.

Очевидно, что ликвидация главы политического крыла ХАМАС похоронит все надежды на мирное урегулирование ситуации в Газе путем переговоров. По словам Сами Абу Зухри, занимающего высокий пост в движении ХАМАС, убийство Хании приведет к «серьезной эскалации» конфликта на Ближнем Востоке.

Он подчеркнул, что несмотря на эту трагедию, ХАМАС продолжит оказывать сопротивление израильской агрессии, так как «ХАМАС – это концепция и институт, а не личности».

О том, что это политическое убийство станет лишь причиной дальнейшей эскалации напряженности, заявил и замминистра иностранных дел России Михаил Богданов.

МИД Турции выразил соболезнования палестинскому народу и заявил, что убийство лидера ХАМАС показало, что правительство Нетаньяху не намерено добиваться мира.

А тайский политик и бывший участник переговоров о заложниках в Газе Арипен Уттарасин отметил, что убийство Хании в Иране показывает, что противники ХАМАС могут нанести удар где угодно.

Убийство лидера ХАМАС затруднит переговоры и деэскалацию. Ситуация станет более жестокой, и ситуация ухудшится, она не улучшится

- сказал Уттарасин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Турция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.08 08:15
  • 3065
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.08 02:41
  • 1
Российская «Гербера» подключилась к украинской 4G-сети и передала видео оператору
  • 31.07 22:28
  • 1353
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 31.07 22:26
  • 555
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 31.07 19:39
  • 175
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 31.07 19:31
  • 41
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 31.07 19:22
  • 8
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 31.07 19:09
  • 0
Ответ на "США втягивают Японию в западные военные блоки"
  • 31.07 18:49
  • 0
Ответ на "Передаваемые Киеву истребители F-16 оснастят американскими ракетами и бомбами"
  • 31.07 15:49
  • 1
Чемезов: ОКБ Сухого работает над внедрением в состав вооружения Су-57 беспилотников
  • 31.07 12:27
  • 1
И в Арктике стратегия США – прибрать к своим рукам побольше всех ресурсов
  • 31.07 12:05
  • 1
Пентагон заявил о намерении вывести сотни спутников для противодействия РФ и КНР в космосе
  • 31.07 11:35
  • 1
Передаваемые Киеву истребители F-16 оснастят американскими ракетами и бомбами
  • 31.07 11:31
  • 1
США втягивают Японию в западные военные блоки
  • 31.07 11:09
  • 1
Welt: европейские дипломаты и военные не ждут успехов ВСУ на фронте