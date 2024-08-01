В ХАМАС назвали убийство Исмаила Хании серьезной эскалацией напряженности в регионе

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Ночью в Тегеране был убит фактический лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, возглавлявший политбюро этой организации. Представители ХАМАС заявляют, что это произошло в результате израильского удара.

Очевидно, что ликвидация главы политического крыла ХАМАС похоронит все надежды на мирное урегулирование ситуации в Газе путем переговоров. По словам Сами Абу Зухри, занимающего высокий пост в движении ХАМАС, убийство Хании приведет к «серьезной эскалации» конфликта на Ближнем Востоке.

Он подчеркнул, что несмотря на эту трагедию, ХАМАС продолжит оказывать сопротивление израильской агрессии, так как «ХАМАС – это концепция и институт, а не личности».

О том, что это политическое убийство станет лишь причиной дальнейшей эскалации напряженности, заявил и замминистра иностранных дел России Михаил Богданов.

МИД Турции выразил соболезнования палестинскому народу и заявил, что убийство лидера ХАМАС показало, что правительство Нетаньяху не намерено добиваться мира.

А тайский политик и бывший участник переговоров о заложниках в Газе Арипен Уттарасин отметил, что убийство Хании в Иране показывает, что противники ХАМАС могут нанести удар где угодно.

Убийство лидера ХАМАС затруднит переговоры и деэскалацию. Ситуация станет более жестокой, и ситуация ухудшится, она не улучшится

- сказал Уттарасин.