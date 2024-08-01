Войти
ЦАМТО

На предприятиях ОСК продолжается модернизация производства

243
0
0
В трудовом коллективе "Севмаша" более 28 тысяч работающих, с заводом связана каждая вторая-третья семья в Северодвинске.
В трудовом коллективе "Севмаша" более 28 тысяч работающих, с заводом связана каждая вторая-третья семья в Северодвинске.
Источник изображения: Александр Емельяненков/РГ

ЦАМТО, 31 июля. В Объединенной судостроительной корпорации продолжается модернизация производственных мощностей.

В частности, на Севмаше началась замена портальных кранов. Доставлены составные части трех грузоподъемных механизмов, ведется подготовка к их монтажу.

Работы по монтажу грузоподъемного оборудования, которое поступило на предприятие по программе технического перевооружения, проведет российская компания-производитель.

Краны спроектированы с учетом требований и специфики эксплуатации специалистами Севмаша. Они предназначены для выполнения достроечных, монтажных, погрузочно-разгрузочных операций и активно используются в процессе строительства и испытаний атомных подводных лодок четвертого поколения.

Один кран грузоподъемностью 30 тонн будет установлен на первой набережной. Планируется, что он заменит два устаревших портальных крана грузоподъемностью 15 тонн каждый. Еще по одному подъемному устройству появится на второй и третьей набережных верфи – они смогут поднимать 10 и 50 тонн соответственно.

Оборудование введут в эксплуатацию в 2024 и 2025 годах.

Масштабная модернизация кранового хозяйства ведется не только на достроечных набережных, но и в цехах верфи. В начале 2024 года в эллинге стапельно-сдаточного производства было смонтировано пять новых кранов для замены устаревших. Модернизация велась в условиях непрерывно действующего производства. На Севмаш поставляется отечественное оборудование от ведущих российских компаний.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ОСК
Севмаш
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.08 08:15
  • 3065
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.08 02:41
  • 1
Российская «Гербера» подключилась к украинской 4G-сети и передала видео оператору
  • 31.07 22:28
  • 1353
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 31.07 22:26
  • 555
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 31.07 19:39
  • 175
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 31.07 19:31
  • 41
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 31.07 19:22
  • 8
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 31.07 19:09
  • 0
Ответ на "США втягивают Японию в западные военные блоки"
  • 31.07 18:49
  • 0
Ответ на "Передаваемые Киеву истребители F-16 оснастят американскими ракетами и бомбами"
  • 31.07 15:49
  • 1
Чемезов: ОКБ Сухого работает над внедрением в состав вооружения Су-57 беспилотников
  • 31.07 12:27
  • 1
И в Арктике стратегия США – прибрать к своим рукам побольше всех ресурсов
  • 31.07 12:05
  • 1
Пентагон заявил о намерении вывести сотни спутников для противодействия РФ и КНР в космосе
  • 31.07 11:35
  • 1
Передаваемые Киеву истребители F-16 оснастят американскими ракетами и бомбами
  • 31.07 11:31
  • 1
США втягивают Японию в западные военные блоки
  • 31.07 11:09
  • 1
Welt: европейские дипломаты и военные не ждут успехов ВСУ на фронте