На предприятиях ОСК продолжается модернизация производства

В трудовом коллективе "Севмаша" более 28 тысяч работающих, с заводом связана каждая вторая-третья семья в Северодвинске.

ЦАМТО, 31 июля. В Объединенной судостроительной корпорации продолжается модернизация производственных мощностей.

В частности, на Севмаше началась замена портальных кранов. Доставлены составные части трех грузоподъемных механизмов, ведется подготовка к их монтажу.

Работы по монтажу грузоподъемного оборудования, которое поступило на предприятие по программе технического перевооружения, проведет российская компания-производитель.

Краны спроектированы с учетом требований и специфики эксплуатации специалистами Севмаша. Они предназначены для выполнения достроечных, монтажных, погрузочно-разгрузочных операций и активно используются в процессе строительства и испытаний атомных подводных лодок четвертого поколения.

Один кран грузоподъемностью 30 тонн будет установлен на первой набережной. Планируется, что он заменит два устаревших портальных крана грузоподъемностью 15 тонн каждый. Еще по одному подъемному устройству появится на второй и третьей набережных верфи – они смогут поднимать 10 и 50 тонн соответственно.

Оборудование введут в эксплуатацию в 2024 и 2025 годах.

Масштабная модернизация кранового хозяйства ведется не только на достроечных набережных, но и в цехах верфи. В начале 2024 года в эллинге стапельно-сдаточного производства было смонтировано пять новых кранов для замены устаревших. Модернизация велась в условиях непрерывно действующего производства. На Севмаш поставляется отечественное оборудование от ведущих российских компаний.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".