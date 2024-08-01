Москва примет контрмеры, если Токио передаст ВСУ летальное вооружение

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Москва примет решительные контрмеры, если Токио передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) летальное оружие. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин.

"В случае передачи ВСУ японской летальной продукции военного назначения будем рассматривать такие действия Токио как однозначно враждебные и оставляем за собой право принять самые решительные контрмеры, в том числе в контексте двусторонних отношений с Японией", - указал дипломат.