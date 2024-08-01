МИД назвал любые военные заводы на Украине законными целями для ВС РФ

Стало известно о получении немецким концерном Rheinmetall официального заказа на строительство украинского завода по производству боеприпасов, отметил заместитель директора департамента информации и печати ведомства Андрей Настасьин

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Любые военные заводы, расположенные на Украине, какой бы компании они ни принадлежали, будут законной целью российских вооруженных сил. Это подчеркнул на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин.

"24 июля стало известно о получении немецким концерном Rheinmetall официального заказа на строительство на Украине завода по производству боеприпасов, - отметил представитель МИД РФ. - В этой связи напоминаем, что любые заводы на Украине являются законной целью российских вооруженных сил. Любые военные заводы".

Настасьин напомнил, что стоимость германского военного предприятия на Украине составит 100 млн евро. "В отличие от инвестиций в развитие и восстановление, на производство оружия западная военщина тратить деньги не стесняется. Заработок на войне и крови всегда и был и остается в традиции западных дельцов", - заключил представитель МИД РФ.