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Известия.ru

Заключившим контракт на службу в зоне СВО до 31 декабря выплатят 400 тыс. рублей

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Источник изображения: Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Путин подписал указ о единовременной выплате служащим по контракту военным

Граждане РФ, а также иностранцы, проходящие военную службу в зоне специальной военной операции (СВО), получат единовременную денежную выплату в размере 400 тыс. рублей. Указ о единовременной выплате военным, заключившим контракт с Минобороны с 1 августа по 31 декабря, президент РФ Владимир Путин подписал в среду, 31 июля.

«Установить гражданам Российской Федерации <...> и иностранным гражданам, которые заключили в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, единовременную денежную выплату в размере 400 тыс. рублей», — говорится в документе.

Согласно указу, исключением являются военнослужащие, замещающие воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Минобороны России.

В документе рекомендовано руководству регионов страны установить и собственную выплату за счет местного бюджета. Ее размер также составит 400 тыс. рублей.

Добавляется, что выплата не будет суммироваться с той, которая была установлена в ноябре 2022 года. Мера распространяется на военнослужащих, заключивших контракт с 21 сентября 2022-го.

Ранее, 28 июня, Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате для военных, равной пенсии за выслугу лет, для проходящих службу по контракту.

До этого, 13 мая, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пообещала продолжить работу по осуществлению всех мер поддержки для участников спецоперации в полном объеме. Она подчеркнула, что указанные формы поддержки должны предоставляться без препятствий и волокиты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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