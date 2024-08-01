Leonardo и Rheinmetall оснастят итальянскую армию танками KF51 и БМП KF41

Источник изображения: topwar.ru

Итальянская оборонная компания Leonardo и немецкий концерн Rheinmetall объявили о создании совместного предприятия, которое займется производством танков KF51 и БМП KF41 для армии Италии. Об этом сообщает издание Army Recognition. В публикации подчеркивается, что боевая техника поступит в распоряжение Рима в течение ближайших трех лет.

Уже известно, что штаб-квартира совместного предприятия будет располагаться в Италии, а запуск производства боевых машин намечен на сентябрь этого года.

Совместное предприятие заработает к сентябрю, а контракты с Министерством обороны Италии будут подписаны к концу года. Первые машины Lynx будут поставлены в течение двух-трех лет, за ними последуют танки Panther через три года. Примерно 40% сборки будет производиться в Германии, а 60% - в Италии, которые будут разделены между Leonardo и итальянской дочерней компанией Rheinmetall

- рассказал генеральный директор Leonardo Роберто Чинголани.

Как напоминают военные эксперты, Италия уже несколько лет пытается серьезно обновить парк бронированной техники своей армии. Некоторое время назад переговоры о производстве танков Leopard 2A8 велись с франко-германской KNDS group, однако, прийти к окончательному соглашению стороны не смогли. Совместное предприятие Leonardo и Rheinmetall является своего рода альтернативой неудавшемуся проекту.

В ближайших планах Рима значится оснащение армии бронированной техникой нового поколения. В рамках реализации этого проекта Италия планирует закупить партию боевых машин пехоты Lynx, которые также являются детищем немецкого концерна Rheinmetall. Этими БМП в армии Италии рассчитывают заменить устаревающий парк бронированных машин Dardo.

Источник изображения: topwar.ru

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Что же касается танков, то выбор итальянских оборонщиков пал на KF51 Panther, который является основным боевым танком следующего поколения разработанный Rheinmetall. В руководстве немецкого концерна позиционируют эту боевую машину в качестве танка будущего. Он оснащен новым 130-мм основным орудием, которое обеспечивает повышенную огневую мощь, и, как утверждают разработчики, обладает улучшенной мобильностью, чтобы обеспечить господство на поле боя. Впрочем, опыт применения немецкой бронетехники в зоне проведения специальной военной операции на Украине показал, что продукция Rheinmetall обладает далеко не всеми заявленными параметрами.

В качестве боевой машины пехоты будущего немецкими разработчиками преподносится и БМП KF41 Lynx. Инженеры Rheinmetall утверждают, что модульная конструкция, оснащенная 35-мм автоматической пушкой, может поддерживать дополнительное вооружение, такое как противотанковые управляемые ракеты.

Машина также может похвастаться передовыми системами наведения, улучшенными технологиями ситуационной осведомленности и превосходной мобильностью, что позволяет ей эффективно участвовать как в наступательных, так и в оборонительных операциях

- информирует издание.

Но практически то же самое говорилось и о немецких БМП Marder, которые российские военные десятками сжигают в украинских степях.