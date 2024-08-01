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ТАСС

Захарова: рабочие места в США при Байдене создали ценой жизни украинцев

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Поддоны со 155-мм снарядами на военном складе в штате Кентукки, США
Поддоны со 155-мм снарядами на военном складе в штате Кентукки, США.
Источник изображения: © Фото : Dori Whipple

Официальный представитель МИД РФ отметила, что американский лидер "в подтверждение успешности своего правления" постоянно упоминает создание множества новых рабочих мест в стране

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Новые рабочие места, о которых рапортует американский президент Джо Байден, созданы ценой жизни украинцев. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Как отметила дипломат, Байден "в подтверждение успешности своего правления" постоянно упоминает создание множества новых рабочих мест в стране.

"Oн говорит о том, что получилось у него здоровo, потому что он создал много рабочих мест. Это чудесно, я даже не спорю, что, статиcтически, возможно, это так и есть. Вопрос только, какой ценой. Вот в чем прoблема", - указала Захарова.

"А я вам oбъясню, какой ценой, - продолжила она. - Каждое рабочее место, которое было создано при Бaйдене в Соединенных Штатах Америки, имеет прямую связь с могилой украинцев на территoрии Украины. Вот какой ценой. В одной стране, в США, это рабочее место, а в другoй стране, в той же самой Украине, это мoгила". 

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Россия
США
Украина
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