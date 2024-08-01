Первая БМП KF-41 "Линкс" сошла с конвейера на предприятии в Венгрии

ЦАМТО, 31 июля. С конвейера на предприятии Rheinmetall в Залаэгерсеге 24 июля сошла первая БМП KF-41 "Линкс" венгерского производства, сообщило МО Венгрии со ссылкой на министра обороны Криштофа Салай-Бобровницкого.

В ходе состоявшегося на предприятии мероприятия БМП была передана ВС Венгрии. На церемонии также была продемонстрирована вторая собранная в Венгрии БМП KF-41 "Линкс".

Как заявил министр, конфликт на Украине показал, что каждая страна нуждается в хорошо функционирующей военной промышленности, позволяющей обеспечить снабжение в любое время и в любых условиях.

Криштоф Салай-Бобровницкий сообщил о намерении восстановить венгерскую оборонную промышленность и наладить тесное сотрудничество с союзниками для получения тех образцов, которых не хватает вооруженным силам. Созданные в Венгрии совместные предприятия должны быть интегрированы в структуру национальной экономики, а результаты исследований и разработок должны быть доступны и гражданскому сектору. В настоящее время в стране уже налажено производство ББМ "Гидран" и дронов, а в ближайшее время откроется завод по производству боеприпасов в Варпалоте.

Министр добавил, что Венгрия стремится к тому, чтобы оборонная промышленность могла производить всю необходимую технику для вооруженных сил, но для этого нужны надежные и предсказуемые партнеры. В частности, Венгрия высоко ценит роль, которую играет компания Rheinmetall, являющаяся разработчиком БМП "Линкс".

Присутствовавший на мероприятии исполнительный директор Rheinmetall Landsysteme Бьорн Бернхард сообщил, что в перспективе в Залаэгерсеге будут производиться и другие версии бронемашины, включая машину управления, машину боевой поддержки и санитарную машину. В разработке находится вариант зенитной самоходной установки с башней Skyranger 30.

Rheinmetall и власти Венгрии создали совместное предприятие Rheinmetall Hungary Zrt. в 2020 году. В августе 2023 года было открыто современное предприятие по выпуску бронетехники в Залаэгерсеге. В настоящее время на предприятии занято более 220 работников. Оно позволяет производить более 100 ед. бронетехники в год.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2020 года Министерство обороны Венгрии заключило с Rheinmetall контракт на поставку 209 боевых машин пехоты KF41 "Линкс", сопутствующей техники, боеприпасов, тренажеров, запасных частей, а также другого сопутствующего оборудования и услуг на сумму более 2 млрд. евро.

На первом этапе производства ВС Венгрии получат 46 БМП и машин управления "Линкс", а также 9 БРЭМ "Баффало", собранных Rheinmetall в Германии. Первую из 209 заказанных ББМ "Линкс" Rheinmetall передала ВС Венгрии 15 октября 2022 года. Все эти машины будут поставлены в 2025 году.

Выкатка первой собранной в Венгрии KF-41 "Линкс" состоялась в декабре 2023 года, после чего начались ее комплексные испытания для проверки качества сборки.

Завершить производство всех заказанных бронемашин предполагается к 2029 году.