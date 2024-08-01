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ЦАМТО

Предприятия ОПК с выручкой более 10 млрд. в год будут вносить в перечень экономически значимых организаций

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Госдума
Госдума.
Источник изображения: industry-hunter.com

ЦАМТО, 31 июля. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволяет правительству относить российские предприятия ОПК с годовой выручкой более 10 млрд. руб. к экономически значимым организациям (ЭЗО), а также дает возможность "косвенным" миноритариям напрямую получать дивиденды от ЭЗО.

Как передает "РИА Новости", документ направлен на ускорение перевода активов в российскую юрисдикцию и увеличение круга российских хозяйственных обществ, удовлетворяющих условиям для их включения в перечень ЭЗО. Согласно пояснительной записке, анализ правоприменительной практики выявил потребность в расширении критериев для включения в перечень ЭЗО в целях предотвращения блокировки деятельности организаций оборонно-промышленного комплекса.

В связи с этим закон позволяет включать в перечень ЭЗО российские хозяйственные общества, входящие в сводный реестр организаций ОПК и имеющие объем выручки более 10 млрд. руб. за последний завершенный отчетный год. Для остальных предприятий критерий по выручке – 75 млрд. руб.

Как отмечает "РИА Новости", одновременно уточняется порог участия российских граждан и юрлиц в иностранной холдинговой компании (ИХК) в качестве одного из критериев отнесения хозобществ к числу ЭЗО. Для этого достаточно будет доли их прямого или косвенного участия в ИХК не менее 50% (сейчас – более 50%). Это изменение в пояснительной записке объясняется тем, что "российские косвенные участники" с такой долей сталкиваются с блокированием на уровне ИХК принятия решений, связанных с деятельностью ЭЗО.

В рамках второго чтения Госдума поддержала поправку, позволяющую напрямую получать от ЭЗО дивиденды ее российским миноритариям (за исключением публичных АО), которые косвенно владеют в ней не менее 5% через иностранные организации из недружественных стран, не являющиеся ИХК. Это будет возможно в случае приостановления корпоративных прав таких организаций.

Кроме того, на полтора года – до 1 января 2026 года – продлевается срок, в течение которого акционеры, владеющие в совокупности не менее 5% голосующих акций АО, вправе подать в суд иск к члену совета директоров (набсовета), гендиректору о возмещении причиненных обществу убытков, а также оспаривать крупные сделки. Это касается случаев, когда в отношении общества действуют ограничения недружественных стран, а также когда общество на основании решений правительства РФ может ограничить раскрытие информации.

Как напоминает "РИА Новости", с сентября 2023 года в России действует закон об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозобществах, являющихся ЭЗО. Он позволяет через суд требовать приостановления корпоративных прав ИХК – в частности, ограничиваются права иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и другие.

Статус ЭЗО призван обеспечить ее российским владельцам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций, – исключить из структуры владения иностранный холдинг, перевести акции и доли компании в юрисдикцию РФ и получать от них дивиденды. Перечень ЭЗО составляет правительство, включая в него хозяйственные общества, которые должны соответствовать установленным критериям.

Новый закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

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Россия
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