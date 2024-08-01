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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило о старте третьего этапа учения нестратегических ядерных сил

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Учения электронных пусков оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М"
Учения электронных пусков оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Невар

Москва. 31 июля. ИНТЕРФАКС - Российские военные заявили о начале третьего этапа учения нестратегических ядерных сил - предстоит отработать вопросы подготовки частей к боевому применению тактического ядерного оружия.

"В соответствии с решением президента Российской Федерации начался третий этап учения нестратегических ядерных сил", - сообщило Минобороны РФ в среду.

"В ходе учения будут отработаны вопросы подготовки частей Вооруженных сил Российской Федерации к боевому применению нестратегического ядерного оружия", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, в ходе этого этапа ракетные соединения Южного и Центрального военных округов отработают учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков.

"Личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил отработает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в назначенные районы патрулирования", - заявило Минобороны РФ.

"Проводимый этап учения направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России к выполнению боевых задач", - сказано в сообщении.

По данным Минобороны РФ, ранее в рамках первого и второго этапов учения нестратегических ядерных сил были отработаны вопросы подготовки частей Южного, Ленинградского военных округов, подразделений ВКС и ВМФ к боевому применению нестратегических ядерного оружия.

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