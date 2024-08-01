ГД рассмотрит отзыв проекта об ответственности за ношение гаджетов на СВО

ГД рассмотрит отзыв проекта об ответственности за ношение гаджетов бойцами СВО

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Комитет ГД по обороне рекомендовал признать утратившим силу постановление о принятии закона об ответственности за ношение гаджетов бойцами в зоне СВО, документ доступен в думской базе данных.

"Рекомендовать Государственной думе признать утратившим силу постановление… "О Федеральном законе "Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции"… Рекомендовать Государственной думе возвратить проект федерального закона №289614-8 "Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции" к процедуре второго чтения", - отмечается в документе.

Данный вопрос включен в повестку пленарного заседания Госдумы 31 июля.

Согласно поправкам, которые предлагает комитет, в документе планируется уточнить, что положение о возможности дисциплинарного ареста за ношение гаджетов в ходе выполнения задач на СВО "не распространяется на военнослужащих и приравненных к ним лиц в случае, если указанные электронные изделия используются ими для выполнения своих обязанностей".

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла поправку, определяющую, что нарушение запрета на ношение электронных изделий, которые позволяют распространять фото, аудио, видео и геолокацию, военнослужащими в зоне спецоперации может стать грубым дисциплинарным нарушением, за которое будет грозить до 10 суток ареста.

Как ранее пояснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, в поправках о дисциплинарной ответственности за использования гаджетов военнослужащими в зоне спецоперации речь не идет о гаджетах, используемых для боевой работы. По его словам, законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений, а также урегулирование ранее принятых решений.

Соответствующие поправки были внесены ко второму чтению законопроекта "Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции". Документ был внесен в Госдуму в феврале 2023 года Картаполовым и его первым заместителем Андреем Красовым.

Такое же наказание может грозить за нарушение запрета предоставлять СМИ или распространять в интернете информацию, позволяющую определить принадлежность или предназначение военнослужащих к ВС РФ, членах их семей или их родителях, в том числе информацию, позволяющую определить местонахождение указанных лиц в определенный период другим лицам; о своей деятельности или деятельности других военнослужащих; о деятельности воинских частей, а также информацию о дислокации или передислокации воинских частей, не отнесенную к перечню сведений, составляющих государственную тайну.

Поправками также обозначается, что дисциплинарный арест назначается на срок до 10 суток за один грубый дисциплинарный проступок, а за несколько грубых дисциплинарных проступков срок ареста определяется путем частичного или полного сложения сроков ареста, но не более 15 суток непрерывного срока нахождения под дисциплинарным арестом.