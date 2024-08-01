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ТАСС

Российские войска получили еще одну партию новейших САО "Мальва"

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САО "Мальва"
САО "Мальва".
Источник изображения: Софья Сандурская/ ТАСС

Орудия предназначены для поражения командных пунктов, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника, сообщили в пресс-службе Ростеха

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Еще одна партия новейших самоходных артиллерийских орудий (САО) "Мальва", предназначенных для поражения командных пунктов, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника, поставлена в российские войска. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

"Ростех отгрузил в войска очередную партию самоходных артиллерийских орудий 2С43 "Мальва" калибра 152 мм. Это первая отечественная колесная гаубица, созданная на шасси БАЗ с формулой 8х8. Ее характерные отличия - больший запас хода и меньшая стоимость эксплуатации, чем у гусеничных гаубиц", - сообщили там.

Как отметил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев, одним из важных преимуществ "Мальвы" стала улучшенная маневренность и быстрота развертывания и свертывания на позиции, что очень важно в условиях напряженной контрбатарейной борьбы в зоне СВО.

"Кроме того, у колесной гаубицы более простое техобслуживание по сравнению с самоходными артиллерийскими установками на гусеничном ходу. Скорострельность 2С43 составляет более 7 выстрелов в минуту, дальность стрельбы - более 24 км, ее боезапас насчитывает до 30 выстрелов", - добавил Оздоев, слова которого привели в госкорпорации.

По дорогам общего пользования "Мальва" способна пройти без дозаправки 1 тыс. км, а благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю техника хорошо преодолевает бездорожье. Артустановку можно перевозить военно-транспортной авиацией. "Мальва" помещается в грузовую кабину Ил-76 и может быстро доставляться на большие расстояния. Имеет бронирование кабины из высокопрочных марок стали, что обеспечивает защиту от стрелкового оружия и осколков - в Ростехе сообщали о случае, когда кабина самоходки выдержала попадание снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS в зоне спецоперации. 

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Страны
Россия
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HIMARS
Ил-76
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