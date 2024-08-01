Мрачная украинская реальность, о которой натовцы готовы говорить лишь на условиях анонимности (Die Welt, Германия)

Welt: Запад больше не верит в победу Украины

Вера Запада в победу Украины угасла, пишет Die Welt. Мнение о мрачном будущем страны не высказывается публично, чтобы не лишить мотивации солдат ВСУ. Но на условиях анонимности все собеседники издания в один голос утверждают: Украина не сможет победить.

Кристоф Б. Шильц (Christoph B.Schiltz)

В Брюсселе уже почти никто не ждет, что Украина сможет отвоевать занятые Россией области. Однако никто не хочет говорить об этом в открытую – по меньшей мере, официально. WELT пообщался с рядом инсайдеров, которые винят в своих мрачных прогнозах Европу.

Очередные неудачные выходные для Киева. Спустя почти два с половиной года после начала российской военной операции на Украине ситуация развивается для Киева хуже, чем это зачастую подается в общественном дискурсе. За последние несколько дней россияне вновь взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой области: поселки Прогресс и Евгеньевка. <...> А положение так называемых 31-ой, 47-ой и 110-ой украинских механизированных бригад под Очеретиной ухудшается с каждым днем.

На востоке страны, на Донбассе, русские берут один населенный пункт за другим. Скорее всего, прорыв второй линии обороны украинцев – лишь вопрос времени. Москве удалось заставить Украину направить туда войска, создав новый фронт боевых действий в районе Харькова. "Украинцы заглотили наживку", – комментирует полковник Маркус Райснер (Markus Reisner) из австрийского министерства обороны. Ситуацию осложняют все более частые перебои в энергоснабжении: миллионы украинских домохозяйств часто на протяжении нескольких часов остаются без воды и электричества.

Военные и дипломаты из Евросоюза и НАТО вот уже несколько месяцев с растущей тревогой наблюдают за развитием событий на Украине. Происходящее не обсуждается публично, чтобы не ослабить поддержку со стороны населения западных стран и не лишить мотивации украинских солдат на фронте.

Корреспондент WELT провел множество бесед о дальнейшем развитии событий на Украине. Все его собеседники общались на условиях анонимности. Ни один из дипломатов или военных не ожидает, что Киеву удастся добиться поставленной им же самим цели: вернуть Крым, вошедший в состав России в 2014-м году. Большинство собеседников отмечает, что "Украина не сможет победить", как предельно просто сформулировал один из военных. В реальности это означает, что Киев лишится не только Крыма, но и других перешедших к русским территорий, в частности – на востоке страны. Утерянные территории составляют почти пятую часть общей площади Украины.

Высокопоставленный дипломат из одной из стран Центральной Европы, по собственным словам, неоднократно поднимавший эту тему в разговорах с коллегами, заявил: "Цель Запада состоит в том, чтобы Украине удалось в этом году удержать свои позиции. Мы исходим из того, что в первой половине 2025-го года Москва постепенно выдохнется, скорость российского наступления замедлится, а Украина, в свою очередь, снова добьется успехов на фронте". Однако это мнение разделяет меньшинство.

Большинству же представляется гораздо более вероятным, что режим прекращения огня уже не за горами и, возможно, будет согласован в ближайшие шесть-девять месяцев– причем вне зависимости от исхода президентских выборов в США. "С учетом сложившихся обстоятельств я не вижу никакого другого выхода, кроме скорейшего прекращения огня. В таком случае конфликт может затянуться на годы, а локальные нарушения режима прекращения огня будут происходить снова и снова", – отметил беседовавший с Weltвысокопоставленный дипломат.

Отвечая на вопрос о том, не воспользуется ли президент России Владимир Путин выигранным за счет режима прекращения огня временем, чтобы консолидировать свои войска для новой атаки, собеседник издания подчеркнул: "Запад тоже должен воспользоваться предоставленной паузой для повышения своей обороноспособности. Тогда ему удастся удержать Кремль от нового наступления".

Почему же вера Запада в победу Украины в значительной степени угасла? И почему западные военные и дипломаты считают режим прекращения огня все более реалистичным? В Брюсселе исходят из того, что Запад и в будущем не увеличит военную поддержку Киева до уровня, позволяющего начать успешное крупномасштабное контрнаступление.

"В Вашингтоне и Берлине просто-напросто слишком боятся эскалации конфликта и непредсказуемости Путина", – таково общее мнение, сложившееся в военных кругах. На практике такая позиция означает, что, по мнению военных экспертов, ключевые западные политики – президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц – опасаются, что в условиях чрезмерного давления Путин может применить тактическое ядерное оружие. Или что может произойти распад Российской Федерации, то есть контроль над более чем шестью тысячами российских ядерных боеголовок может попасть в руки террористов или авторитетных глав регионов, как, например, глава Чечни Рамзан Кадыров.

По мнению экспертов, в силу подобных опасений Запад продолжит подходить к вопросу поставок вооружений, "не теряя чувства меры". С другой стороны, в Брюсселе также признают, что Россия, в отличие от Украины, в состоянии продолжить мобилизацию и призвать новых резервистов. По данным украинских властей, в настоящий момент в стране находится 520 тысяч российских солдат, а по словам украинского главнокомандующего Александра Сырского, к концу года их количество может увеличиться до 690 тысяч (в зоне СВОна данный момент находятся почти 700 тысяч российских военнослужащих, заявил президент РФ Владимир Путин в июне. — Прим. ИноСМИ).

Еще один выигрышный фактор для Кремля – текущие рекой многомиллиардные доходы от продажи нефти, газа и угля, которым нисколько не повредили западные санкции. По данным финского Центра исследования энергетики и чистого воздуха (CREA), с начала специальной военной операции Россия заработала 700 миллиардов евро. Этой суммы более чем достаточно для финансирования растущих расходов на военные действия. Полным ходом идет и производство вооружений. По словам Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофера Каволи (Christopher Cavoli), сейчас Россия может производить три миллиона артиллерийских снарядов в год. Этот показатель "в три с лишним раза превосходит прогнозы Вашингтона по состоянию на начало военных действий и соответствует большему объему боеприпасов, чем располагают все 32 государства-члена НАТО вместе взятых", – заявил Каволи в своем выступлении перед Комитетом по делам вооруженных сил Палаты представителей американского Конгресса.

Недавно Владимир Зеленский впервые продемонстрировал готовность вести прямые переговоры с Россией в случае проведения мирной конференции в ноябре этого года. Несколько дней назад он также заявил: "Полагаю, нам всем необходимо понять, что конфликт должна закончиться как можно скорее".

В минувшие выходные украинский лидер, похоже, включил заднюю скорость: в интервью японской телекомпании NHK он заявил, что не может согласиться с требованиями о прекращении огня до тех пор, пока Россия контролирует украинские территории. Зеленский колеблется – в то же время, по данным опросов, проведенных аналитическим Центром Разумкова, 44% населения Украины считает, что настало время для переговоров. Однако в Брюсселе опасаются, что установление режима прекращения огня может поставить крест на политической жизни украинского лидера.