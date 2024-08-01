Корабль ВМС Вьетнама "Чан Хынг Дао" покинул Владивосток

Деловой заход боевого корабля ВМС Вьетнама проходил в период с 24 по 31 июля

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Боевой корабль Военно-морских сил (ВМС) Социалистической Республики Вьетнам "Чан Хынг Дао" покинул Владивосток. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту (ТОФ).

"Фрегат "Чан Хынг Дао" Военно-морских сил Социалистической Республики Вьетнам вышел из главной базы Тихоокеанского флота после завершения мероприятий делового захода. На берегу состоялась церемония прощания с иностранными моряками под руководством командующего Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирала Алексея Сысуева", - сказали там.

Во время стоянки фрегата "Чан Хынг Дао" во Владивостоке экипаж корабля вместе с военнослужащими ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и ВМФ России принял участие в праздновании Дня Военно-морского флота. Также для моряков были организованы культурные мероприятия с экскурсиями и посещением музея ТОФ. Деловой заход боевого корабля ВМС Вьетнама проходил в период с 24 по 31 июля.

Фрегат "Чан Хынг Дао" был построен на Зеленодольском судостроительном заводе им. А. М. Горького по проекту 11661Э "Гепард-3.9". Спущен на воду 27 апреля 2016 года, а 27 октября 2017 года его доставили транспортным судном Rolldock Star на вьетнамскую военно-морскую базу Камрань. Это третий из четырех фрегатов, построенных для Вьетнама.

Сотрудничество ВМС Вьетнама и ВМФ России

Сотрудничество Военно-морских сил Вьетнама и Военно-морского флота России насчитывает уже более 70 лет. Вьетнам, как неоднократно заявляли представители государственного и военного руководства страны, всегда будет помнить беспримерный подвиг советских моряков, оказавших помощь в борьбе за национальную независимость. В годы борьбы Вьетнама с французским колониализмом в 1945-1954 гг. и противостояния американской агрессии в конце 1960-х - начале 1970-х годов российские военные моряки обеспечивали доступ в порты Вьетнама грузовым судам, доставлявшим необходимое оружие, боеприпасы, продовольствие и медикаменты для воевавшей с могущественными противниками молодой Демократической Республики Вьетнам.

В нынешний период мирного развития страны корабли ТОФ по традиции продолжают приходить с дружественными визитами к ее берегам. Располагавшийся на полуострове Камрань на протяжении 23 лет пункт тылового обеспечения ТОФ являлся крупнейшей базой российского ВМФ за рубежом. После того как пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) "Камрань" полностью выполнил свое предназначение, в мае 2002 года Россия официально вернула этот объект Вьетнаму. Республика заявила, что Камрань больше не будет использоваться в качестве иностранного военного объекта и станет открытым коммерческим портом.

Впервые российские боевые корабли зашли в Камрань с момента вывода воинского контингента в июне 2014 года. Тогда Камрань посетила эскадра ТОФ в составе большого противолодочного корабля "Маршал Шапошников", среднего морского танкера "Иркут" и спасательного судна "Алатау".