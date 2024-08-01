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ТАСС

Минобороны: поток желающих заключить контракт с ВС РФ в Нижнем Новгороде не прекращается

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По мнению экспертов, контрактники стали лучшей частью российского общества
По мнению экспертов, контрактники стали лучшей частью российского общества.
Источник изображения: Николай Хижняк/РИА Новости

Военнослужащие приступят к выполнению задач СВО после прохождения полного курса боевой подготовки

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Поток желающих в пункте отбора на военную службу по контракту в Нижнем Новгороде не прекращается. Как сообщили в Минобороны России, военнослужащие проходят полный курс боевой подготовки и после него направляются для выполнения задач в зону СВО.

"В Нижнем Новгороде продолжает работу пункт отбора на военную службу по контракту. Поток желающих в пункте отбора на военную службу по контракту не прекращается. Граждан после заключения контракта с Минобороны России вносят в списки воинской части, обеспечивают вещевым имуществом, которое положено каждому военнослужащему ВС РФ, а после военнослужащий отправляется для прохождения военной подготовки на учебные полигоны. После полного курса боевой подготовки военнослужащие приступят к выполнению задач специальной военной операции", - сказали в военном ведомстве.

В Нижнем Новгороде отправкой бойцов к месту назначения и выдачей дополнительного снаряжения занимается Координационный центр поддержки военнослужащих, мобилизованных и их семей, работающий на базе Дома народного единства.

В Минобороны напомнили, что в настоящее время граждане, которые поступают на военную службу по контракту, имеют возможность приобретения жилья за счет Минобороны России через накопительную ипотечную систему, бесплатное обследование (лечение), страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета, права на льготную ипотеку, на льготную пенсию после 20 лет выслуги. Также для военнослужащих предоставляется служебное жилье или компенсация за наем жилого помещения, а при участии в специальной военной операции военнослужащий получает статус ветерана боевых действий, соответствующие льготы и гарантии. 

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