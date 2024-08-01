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Военное обозрение

Чиновник Госдепа США заявил, что НАТО выработает новую стратегию «перед лицом России»

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Источник изображения: topwar.ru

Помощник госсекретаря США Блинкена Джеймс О’Брайен во время выступления на слушаниях в сенате фактически признал существующую стратегию в отношении России неэффективной. По словам чиновника американского госдепартамента, в НАТО должна быть выработана новая стратегия и этим необходимо заняться в ближайшее время.

О’Брайен заявил, что основой новой натовской стратегии должна стать «сплочённость всех членов НАТО перед лицом России и российской угрозы».

Сама эта трактовка говорит как минимум о двух вещах.

Во-первых, никакой сплочённости НАТО «перед лицом России» на данный момент не существует. К взаимодействию с Москвой призывают такие страны как Венгрия и Словакия, а Турция от такого взаимодействия, по большому счёту, и не отказывалась, даже приобретя в своё время российские зенитные ракетные комплексы С-400. Венгрия, чему буквально ужаснулись в Брюсселе, упростила правила въезда для граждан России и Белоруссии, после чего от Будапешта потребовали объяснений.

Во-вторых, Госдеп даёт понять, что членов НАТО ожидает очередной виток американского давления со вполне вероятным введением рестрикций в отношении тех членов Североатлантического военного блока, которые не пожелают «сплотиться перед лицом российской угрозы». То есть, работает привычный для США метод палочной «демократии», когда рычаги управления организацией сосредоточены в одних руках. А все остальные руки выкручиваются по прихоти Вашингтона.

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