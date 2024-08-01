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Названо главное преимущество российского гиперзвукового оружия перед американским

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Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости.

Депутат Колесник: российское гиперзвуковое оружие мощнее американского

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник оценил сообщения о проведении попытки тестового запуска гиперзвукового оружия в США. В разговоре с «Лентой.ру» депутат назвал главное преимущество российских образцов перед американскими аналогами, подчеркнув, что первые являются более мощными.

Ранее сообщалось, что США осуществили попытку тестового запуска гиперзвукового оружия. Уточнялось, что армия и ВМС США провели испытание гиперзвуковой системы на космической станции на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.

«У нас есть преимущество, у нас больше Махов, чем у них. У них это все только в стадии разработки, проходят испытания. Мы не стоим на месте, опережаем очень прилично, думаю, так и будет продолжаться. Это нам дает колоссальное преимущество: речь о ракетах, которые нельзя перехватить — они достигают своих целей, обходя все препятствия», — подчеркнул Колесник.

В марте Военно-воздушные силы (ВВС) США провели успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW. Они состоялись со стратегического бомбардировщика B-52H, который взлетел с авиабазы Андерсен на Гуаме. В результате запуска ВВС США получили сведения о возможностях передовой технологии.

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Страны
США
Продукция
B-52
Проекты
ГЗЛА
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