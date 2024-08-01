Обозначен срок выпуска российского робота-машины для СВО

Чемезов: выпуск робота-машины от «Ремдизеля» начнется после апробации в войсках

Серийный выпуск новейшей роботизированной машины разработки компании «Ремдизель» начнется после завершения ее апробации в войсках. Соответствующий срок обозначил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

«С целью сокращения людских потерь разработано полностью дистанционно управляемое роботизированное колесное средство для доставки боеприпасов, для перевозки раненых, для подвозки квадрокоптеров, в общем, всего, что необходимо», — заявил руководитель.

Ранее генеральный директор «Ремдизеля» Александр Захаров сообщил, что беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» в результате испытаний в Вооруженных силах России может получить несколько модификаций.

Также Захаров сообщил, что «Зубило» начало проходить испытания в Вооруженных силах России.