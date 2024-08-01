Корабли Балтийского флота разыграли артиллерийский бой

В рамках планового учения по защите и обороне пунктов базирования и морских коммуникаций силы Балтийского флота выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли и средства воздушного нападения условного противника. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

Отмечается, что стрельбы выполнялись экипажами малого противолодочного корабля «Алексин» и ракетных катеров «Димитровград» и «Моршанск» в рамках эпизода по розыгрышу артиллерийского боя с надводными кораблями условного противника, а также по ведению боя с одиночным кораблем и средствами воздушного нападения. Помимо артиллерийских стрельб, ракетными катерами были отработаны электронные ракетные пуски по морским целям.

К учению в целях отработки межвидового взаимодействия также привлекались боевые корабли и катера Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области. Их экипажи во взаимодействии с развернутыми в море силами Балтийского флота отработали комплекс мероприятий по защите и обороне морских коммуникаций и пунктов базирования флота.

Масштабные учения сил Военно-Морского Флота под общим руководством Главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева проводятся в зонах ответственности Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. Экипажам кораблей, частей морской авиации и береговых войск в общей сложности предстоит выполнить свыше 300 боевых упражнений с практическим применением оружия. Главной целью при проведении учений является проверка действий органов военного управления Военно-Морского Флота всех уровней, а также готовность экипажей кораблей, частей морской авиации и береговых войск ВМФ России к выполнению задач по предназначению.

Накануне, 30 июля, сообщалось, что объединения и соединения Военно-морского флота (ВМФ) России приступили к проведению плановых учений в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии. К участию в мероприятиях боевой подготовки привлекается около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и специальной техники, свыше 20 тыс. военнослужащих и лиц из числа гражданского персонала частей и соединений.