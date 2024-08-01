Инженеры БПЛА рассказали об изучении сбитых дронов ВСУ

Инженеры беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в лаборатории дронов на южнодонецком направлении изучают и разбирают на запчасти трофеи с поля боя. Об этом 31 июля сообщил корреспондент «Известий» Денис Воробьев.

Отмечается, что в лаборатории находятся тысячи деталей, сотни сбитых беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди трофеев БПЛА-обманка самолетного типа для отвлечения российской ПВО, а рядом дрон «Баба-яга», который тоже уже разобран на запчасти. Инженер беспилотников с позывным Пионер рассказал, что, когда в лабораторию попадает украинский дрон, с него снимают всё самое ценное: видеопередатчик, мотор, камеру. Всё, что могли бы использовать БПЛА российских войск.

Разведчики 40-й бригады морпехов уже перебрали все типы беспилотников ВСУ и готовят свои уникальные модификации. Некоторые детали печатаются на 3D-принтерах, которые работают круглосуточно и в основном создают систему сбросов, а также детали, необходимые для ремонта дрона после падения.

Инженер БПЛА с позывным Самсунг предположил, что через полгода всё будет летать с помощью искусственного интеллекта.

«Все будем на искусственном интеллекте летать, там уже будет всё серьезнее, РЭБ-станции уже не так сильно будут на них действовать. При полете он будет смещать координаты, смещать частоты, уже будет неуловимым. У нас и так ребята уже ищут мостики, проходят всё это», — рассказал он.

Ранее, 30 июля, министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в зоне СВО используется около 4 тыс. единиц беспилотников ежедневно. В ходе встречи с военными, в которой он принимал участие, отмечалось, что использование беспилотников способствует уменьшению потерь личного состава и дает возможность наблюдать непосредственно за самими задачами.

8 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» заявил, что Россия увеличит объемы производства беспилотной техники более чем в пять раз к 2030 году.

11 января президент РФ Владимир Путин заявил о том, что России необходимо идти на опережение в разработке БПЛА.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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