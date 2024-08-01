В РФ испытывают краску для маскировки бронетехники и оружия в ИК-диапазоне

Директор АНО "Центр развития и внедрения инновационных решений" Станислав Геворкян пояснил, что принцип действия краски основан на эффекте экранирования за счет создания температуры окружающей среды

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российские специалисты проводят испытания серии образцов экранирующей краски для маскировки бронетехники, орудий и оружия от тепловизионных средств. Об этом ТАСС сообщил директор АНО "Центр развития и внедрения инновационных решений" (центр "Ривир") Станислав Геворкян.

"В настоящее время вместе с нашими партнерами - компанией Hiderx - мы проводим испытания новых образцов краски для маскировки в ИК-диапазоне, предназначенных для скрытия бронетехники, орудий и оружия от тепловизионных средств противника при передвижениях личного состава в ночное время суток. Образцы имеют разную текстуру и покрытие, поскольку для различных видов техники и оружия нужна разная краска, способы нанесения также разнятся", - рассказал Геворкян.

По его словам, принцип действия краски основан на эффекте экранирования за счет создания температуры окружающей среды. "Боевые действия проходят и днем, и ночью семь дней в неделю. В светлое время суток применяются обычные средства обнаружения, а в ночное время работают тепловизоры. Тепловизоры выявляют объекты за счет невидимых человеческому глазу инфракрасных лучей, которые впоследствии преобразуются в цветное изображение. Соответственно, если мы смотрим в поле и видим работающий двигатель, то он всегда будет объектом, привлекающим внимание", - подчеркнули в "Ривир".

По словам собеседника ТАСС, существующие средства маскировки не всегда способны полностью скрыть бронетехнику и оружие российских бойцов от тепловизоров. "Сейчас на передовой применяются маскировочные сети и динамическая защита. Когда техника стоит в посадке, эти средства обеспечивают прослойку воздуха и тепловая сигнатура немного скрывается, но при передвижениях от тепловизоров не скрывают. Между металлом и окружающей средой существует совершенно разный контраст температур. При использовании оружие, любая бронетехника нагреваются и отлично видны противнику в тепловизоры. Соответственно, их необходимо маскировать", - отметил Геворкян.