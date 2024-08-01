В РФ создали "умного" робота-камикадзе, который может нести противотанковую мину

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Предприятие "Северный пресс" разработало гусеничную дистанционно управляемую платформу, предназначенную для поражения личного состава, минирования и подрыва военной техники и различной инфраструктуры противника. Согласно имеющемуся в распоряжении ТАСС описанию к изобретению, робототехнический комплекс может как управляться вручную оператором, так и действовать в автоматическом режиме с задействованием технологий искусственного интеллекта, а в качестве боевой нагрузки нести противотанковую или противопехотную мину.

"Изобретение относится к области военной и специальной техники, а именно к робототехническим комплексам, предназначенным для дистанционной работы в условиях боевых действий, разведочных мероприятий местности, и может быть использовано для доставки, минирования и дистанционного подрыва противотанковой мины или других боеприпасов по движущимся и стационарным целям противника", - говорится в документе.

Согласно описанию, разработка обладает высокой проходимостью и системой переворота, низким уровнем шума благодаря электродвигателю, легкостью управления, многозадачностью за счет набора средств визуального контроля и различных датчиков и возможностью установки большой номенклатуры минных боеприпасов. В качестве последних авторы изобретения предлагают использование противотанковых мин ТМ-62, ТМ-72 или ТМ-89, а также противопехотной мины ПМН.

Отмечается, что система может работать в трех режимах: автономном, полуавтономном и ручном. В первом случае перед запуском робота оператор загружает в его микрокомпьютер программу целеуказания, после чего платформа автономно выполняет задачу (благодаря машинному обучению и машинному зрению).

Подрыв противотанковых мин

"В полуавтономном режиме противотанковая мина едет в указанные координаты по программе в режиме радиомолчания, что предотвращает возможность перехвата связи и потери управления противотанковой миной, а в момент прибытия противотанковой мины в район цели оператор берет управления на себя и поражает необходимые цели согласно заданию. Также предусмотрен обратный процесс в полуавтономном режиме, а именно: противотанковая мина в ручном режиме управляется оператором до района цели, а в момент прибытия работает автономно, согласно заданной программе", - также говорится в документе. Наконец, оператор при помощи пульта управления с видеоизображением может управлять устройством целиком от старта движения до завершения задания по поражению цели.

Подрыв противотанковой мины осуществляется, по задумке авторов изобретения, путем срабатывания электрогидравлического домкрата, который взводит через пусковой механизм взрыватель мины с требуемой силой. Уточняется, что робот может быть оснащен неодимовыми магнитами для того, чтобы иметь возможность "примагнититься к металлическому корпусу военной техники противника, переместиться с ней на необходимое расстояние и произвести подрыв противотанковой мины в том районе, где противнику будет нанесен наибольший ущерб".

Был изготовлен опытный образец платформы, имеющий длину и ширину 70 см, высоту - 40 см. Масса полезной нагрузки - 70 кг, максимальная скорость - до 100 км/ч, а дальность хода на одном заряде аккумуляторной батареи при минимальной нагрузке - 1,5 часа. "Предложенная противотанковая мина роботизированная и составные части могут быть изготовлены из унифицированных, стандартизированных и покупных составных частей, доступных на отечественном рынке, а также деталей с применением твердых материалов, изготовленных на известном технологическом оборудовании", - добавили авторы изобретения.