Российские корабли покинули порт Гаваны

За два дня их посетили больше 2,3 тыс. человек

ГАВАНА, 30 июля. /ТАСС/. Корабли Балтийского флота ВМФ России покинули порт Гаваны, первым из порта вышел танкер "Ельня", передает корреспондент ТАСС.

За ним последовали сторожевой корабль "Неустрашимый" и учебный корабль "Смольный". Жители Гаваны пришли провожать корабли. На набережной можно увидеть группы людей, которые пришли посмотреть на их выход из порта.

Корабли прибыли с визитом в выходные. Два дня они были открыты для посещения публики и вызвали большой интерес жителей города. За это время их посетили больше 2,3 тыс. человек.

В Гаване российские моряки имели возможность осмотреть достопримечательности кубинской столицы, делегация встретилась с губернатором Гаваны, возложила венки к памятнику Хосе Марти в центре города и к Мемориалу советским воинам-интернационалистам на востоке Гаваны.

Как ранее рассказал журналистам руководитель похода контр-адмирал Олег Гуринов, визиты российских кораблей на Кубу в последнее время становятся уже доброй традицией. Главная цель таких заходов, по его словам, - укрепление военно-морского сотрудничества между моряками двух стран. Гуринов подчеркнул, что это сотрудничество возможно благодаря особым отношениям между Республикой Куба и Российской Федерацией, которые основаны на добрососедстве, взаимной вежливости и взаимном доверии. Он выразил надежду, что эти традиции продолжатся.