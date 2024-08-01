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ТАСС

NYT: Киев ежемесячно призывает 30 тыс. человек с мая

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Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: REUTERS/Violeta Santos Moura

По информации газеты, эта цифра в "два-три раза больше" данных, которые были в последние зимние месяцы

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Украинские власти ежемесячно с мая призывают около 30 тыс. человек после принятия закона об ужесточении мобилизации. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на военных экспертов.

По их словам, с мая Киев призвал до 30 тыс. человек в месяц. Эта цифра в "два-три раза больше" данных, которые были в последние зимние месяцы.

Как отмечает издание, в ближайшие недели на фронт прибудет большое количество новобранцев. Однако они плохо обучены или не в форме, подчеркивает NYT.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. С 18 мая в стране вступил в силу скандальный закон об ужесточении мобилизации, который позволяет призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Украинские мужчины пытаются убегать от сотрудников военкоматов на улицах, выехать из страны по поддельным справкам либо нелегально, зачастую рискуя жизнью. 

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Украина
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