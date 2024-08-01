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ТАСС

Подоляк заявил о готовности Украины к мирным переговорам с Россией

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Cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Источник изображения: AP Photo/ Nicolae Dumitrache

Советник главы офиса украинского президента уточнил, что речь идет о переговорах "на условиях, опирающихся на международное право как концепцию"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Украина готова вести переговоры с Россией в рамках международного права, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Переговоры, безусловно, нужны, но Украина четко говорит: давайте ввести переговоры на условиях, опирающихся на международное право как концепцию. И главное из этой концепции - это территориальная целостность и суверенитет государства", - приводит его слова издание "Страна".

При этом на прошлой неделе Подоляк заявил, что соглашение с Россией не приведет к завершению украинского конфликта, а лишь заморозит его. Ранее в интервью украинскому "24-му каналу" он заявил о готовности Киева "к переговорному процессу на справедливых условиях", комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы во время визита в КНР. Как считает Подоляк, справедливыми будут переговоры с позиции силы. 24 июля Кулеба в ходе консультаций с главой МИД КНР Ван И заявил о подготовке Украины к диалогу с Россией. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что в Киеве действует запрет на какие-либо контакты с Москвой, в связи с чем еще "много всего предстоит прояснить и услышать".

Российские власти уже неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что украинские инициативы свидетельствуют "о полной оторванности официального Киева от современных реалий". 

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