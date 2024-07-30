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ТАСС

Корвет "Сообразительный" и китайский эсминец провели учения в Финском заливе

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Корвет "Сообразительный"
Корвет "Сообразительный".
Источник изображения: Валентин Егоршин/ ТАСС

В МО РФ отметили, что учения относятся к типу "Пассекс"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Корвет "Сообразительный" Балтийского флота и эсминец "Цзяоцзо" ВМС Китая провели совместные учения в акватории Финского залива. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На морском полигоне Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота в акватории Финского залива состоялось совместное российско-китайское учение типа "Пассекс". В нем приняли участие корвет Балтийского флота "Сообразительный" и эсминец "Цзяоцзо" Военно-морских сил Китая", - сообщили в ведомстве. 

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