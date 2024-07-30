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Техкульт

Экспериментальный Airbus Racer собрал лучшие возможности самолетов и вертолетов

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Airbus Racer

Экспериментальный летательный аппарат Airbus Racer совершил успешный тестовый полет, в котором он разогнался до крейсерской скорости в 420 км/ч. Это не мировой рекорд для машин вертолетного типа, к которым относится данный агрегат. Но с другой стороны, называть его «вертолетом» уже некорректно, так как это своего рода гибрид, вариация на тему того, как скрестить вертолет и самолет.

Ахиллесова пята всех вертолетов – их несущий винт. Во-первых, он ограничивает скорость машины из-за своих физических параметров. Во-вторых, вертолет удерживается в воздухе только за счет расхода топлива на вращение этого винта, что чрезвычайно неэкономично. Инженеры давно ищут способы преодолеть эти ограничения и умельцы из Airbus пошли самым простым путем.

Airbus Racer

У Airbus Racer нет хвостового винта, вместо него по бокам аппарата установлены массивные стойки, на которых смонтированы огромные толкающие винты. Сами стойки выполняют функции крыльев, обеспечивая хоть и небольшую, но все же опору на воздух. Благодаря этому при зависании снижается нагрузка на основной винт и уменьшается расход топлива. А во время горизонтального полета толкающие винты обеспечивают внушительную тягу и удобство в управлении. Заявлено, что когда Airbus Racer после набора высоты переходит в крейсерский режим полета с опорой на импровизированные крылья, он начинает расходовать на 15-30 % меньше топлива по сравнению с аналогами. В перспективе это может стать новым стандартом, так как экономия энергии выходит на первый план. Вертолеты обзаведутся функциональными крыльями и станут чем-то новым – еще не самолетами, но уже близкими к ним аппаратами.

Александр Мартыненко

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Airbus
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