Кто и как устроил засаду на бойцов ЧВК «Вагнер» в Африке.

Впервые за долгое время российская ЧВК «Вагнер» понесла заметные потери в Африке. Где именно это произошло, как получилось, что отряд военных специалистов попал в засаду, чья именно ошибка привела к этому – и что нужно, чтобы таких трагических эпизодов было как можно меньше?

Группа "Вагнер" понесла потери в ожесточенных боях с боевиками в Мали, погиб командир штурмового отряда, сообщают источники, близкие к ЧВК. "С 22 по 27 июля 2024 года военнослужащие FAMа (вооруженные силы Мали – прим. ВЗГЛЯД) и бойцы 13-го штурмового отряда ЧВК "Вагнер" под руководством командира Сергея Шевченко, позывной Пруд, в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин вели ожесточенные бои с боевиками из Координационного движения "Азавад" (CMA) и "Аль-Каида* в Сахеле" (JNIM)", говорится в соответствующем заявлении.

В "Вагнере" отметили, что в первый день группа Пруда уничтожила большую часть исламистов и обратила в бегство остальных. Но затем радикалы воспользовались тем, что началась песчаная буря, смогли перегруппироваться и нарастить свою численность до тысячи человек. Тогда командование "Вагнера" решило перебросить дополнительные силы на помощь 13-му штурмовому отряду.

Новую попытку атаки боевики предприняли 25 июля, но благодаря слаженным действиям бойцов "Вагнера" и малийских военнослужащих ее удалось отбить. "В течение следующих двух дней радикалы увеличили число массированных атак, воспользовавшись тяжелым вооружением, БПЛА и шахид-мобилями, что повлекло потери со стороны ЧВК "Вагнер" и солдат FAMa", – добавили в ЧВК. Там процитировали последнюю радиограмму от группы Пруда, которая поступила 27 июля в 17:10: "Остались втроем, продолжаем вести бой". Командир 13-го штурмового отряда Сергей Шевченко с позывным Пруд погиб в бою.

Точные данные о потерях российского ЧВК отсутствуют. Предположительно, около 15 сотрудников компании попали в плен, большинство из них было выкуплено в течение суток. Также освобождены были и несколько попавших в плен малийских солдат. Количество погибших уточняется, официальной информации на этот счет нет. Местные власти никак не комментируют происшедшее. Что же это было?

Правительственная армия Мали с помощью ЧВК "Вагнер" в течение последнего года успешно вела операции на севере страны против сепаратистов – туарегов и нескольких многонациональных джихадистских группировок, ассоциированных с "Аль-Каидой".

Еще в 2012 году туареги, населяющие обширную зону пустыни севера Мали, потребовали предоставления им независимости и объявили о создании "государства Азават". Из-за слабости тогдашнего руководства Мали они быстро захватили огромную территорию.

Мали тогда запросило помощи бывшей метрополии – Франции, которая прислала военный контингент. Однако действия французов оказались крайне неэффективными. Туареги заняли крупный город Кидаль и осадили Тимбукту, конфликт принял трансграничный характер (географическая родина туарегов – соседний Алжир, бои также велись на границе с Мавританией), а колонны французов раз за разом попадали в классические засады – главный тактический прием пустынных жителей. В конце концов это привело в 2020 году к военному перевороту в Мали, изгнанию французского военного контингента и переориентации внешней политики страны на Россию.

В тот момент в Мали появились первые отряды российского ЧВК. Помимо обучения малийских военных, они приняли непосредственное участие в боевых действиях. Новое правительство Мали, опираясь на российскую ЧВК, смогло в короткие сроки выбить туарегов с большинства занятой им территории. Город Кидаль, который туареги удерживали 10 лет и называли своей столицей, был освобожден ЧВК "Вагнер" за три месяца. Опираясь на Кидаль, правительственная армия и "Вагнер" пошли на север в пустыню, занимая крупные оазисы почти без боя. Продвижение шло по двум дорогам, поскольку вся остальная территория, которую формально занимали туареги, – ненаселенная пустыня.

22 июля правительственные войска и "Вагнер" триумфально вошли в оазис Ин-Афарак на алжирской границе. Это событие было обставлено малийскими властями даже с некоторой театральностью, поскольку предвещало скорую победу над туарегами. Действительно, к этому моменту под контролем сепаратистов оставалась только узкая полоса пустыни вдоль алжирской границы с оазисом Тин-Заутин.

Одновременно с рейдом в Ин-Афарак другая группа правительственных войск при поддержке "вагнеров" двинулась 23 июля от базы FAMA в Тессалите на этот самый Тин-Заутин. Предполагалось, что занятие Тин-Заутина станет эффектной точкой окончания войны с туарегами и будет символизировать собой силу правительства Мали.

Неожиданно туареги оказали на подходе к Тин-Заутину ожесточенное сопротивление. Малийское командование, видимо, представляло себе рейд на Тин-Заутин как копию недавнего триумфального шествия в Ин-Афарак. Поэтому в колонне не было тяжелой техники, но были блогеры. Не было саперов, передового охранения, ее не поддерживала авиация, а прогноз погоды предвещал песчаную бурю. Таким образом, изначально идея этого марша была непродуманной, но идея принадлежала малийскому командованию.

К вечеру первого дня осады буря все-таки началась. Заодно выяснилось, что туареги в Тин-Заутине исчисляются тысячами, они приперты к алжирской границе и им ничего терять. Алжир сам борется и с теми же туарегами, и с теми же джихадистами, и допускать их на свою территорию из Мали не хочет. Алжир стал разворачивать свои войска ближе к границе, но добраться туда – значит пересечь всю Сахару с севера на юг.

27 июля авиация Мали все-таки смогла атаковать позиции туарегов, но к исходу третьего дня боя стало понятно, что Тин-Заутин с наскока не взять. Малийская армия и "Вагнер" стали отступать по другой дороге в сторону Кидаля через "вади" – высохшее русло древней реки Тамассахарт. В результате колонна сперва подорвалась на крупном самодельном взрывном устройстве (СВУ), а затем оказалась зажата в низине "вади" между отрядом туарегов и неожиданно возникшим отрядом джихадистов.

Обычно туареги с джихадистами не сотрудничают – это разные народы, разные идеологии и у них принципиально разные цели. Более того, ранее они регулярно атаковали друг друга. Но в данном случае они ситуативно сплотились против общего врага, чего малийская разведка вскрыть вовремя не смогла.

Посланные из Кидаля два вертолета "Вагнера" были то ли сбиты, то ли упали сами. Колонна была полностью разгромлена. В разгаре боя малийские части открыли "дружественный огонь", но даже в обстановке боевого хаоса "вагнеровцы" могли уничтожить перед откатом около 40 азавадовцев.

Иными словами, случившееся стало результатом беспечности и самонадеянности малийского командования и стечения трагических обстоятельств.

Руководство ЧВК не принимало никакого участия в планировании операции. Российский Африканский корпус, ответственные офицеры которого находятся даже не в Мали, а в Буркина-Фасо, Нигере и ЦАР, вообще были ни при чем. Хотя именно офицеры АК уже вечером 27 июля прибыли на место и участвовали в выкупе пленных. Также прилетела и большая группа российских военных медиков.

Случившееся вновь поставило вопрос о том, в какой форме необходимо и возможно военно-политическое сотрудничество России и стран Сахеля, недавно заявивших о создании Конфедерации. В первую очередь стоит помнить, что в основе всех проблем стран Сахеля лежит многолетняя война с международным исламским терроризмом и кое-где с различными сепаратистскими движениями (национальными, племенными, религиозными).

Именно эта война и вызвала волну военных переворотов, изгнание из региона сперва французских, а иногда и американских войск. Уже затем появился общий тренд на антиколониализм, проявились левые взгляды пришедших к власти офицеров и частичная переориентация во внешней политике и экономике на Россию.

Ролевой моделью для стран Сахеля долгое время выступала Центральноафриканская Республика (ЦАР), в которой сперва ЧВК, а затем и контингент российских военных советников эффективно разобрался с сепаратистскими и джихадистскими группами. Гражданская война в ЦАР фактически прекращена, а в последнее время с помощью российских советников идет адаптация бывших боевиков и сепаратистских групп к новой мирной жизни.

В странах Сахеля ситуация оказалась сложнее. Там идет полноценная война или, если угодно, "антитеррористическая операция" в сложных географических и межнациональных условиях.

Кроме того, ЧВК – все-таки частная кампания. Статус Африканского корпуса тоже до сих пор не до конца ясен. Российские посольства в некоторых странах Сахеля только недавно возобновили свою работу. Прикрепленных российских советников в армиях стран Конфедерации Сахеля, как это было в советское время, тоже нет. И нет ясности, как российское присутствие будет интегрировано в создающееся общее военное командование Конфедерации Сахеля.

Отсутствие официального статуса российского военного присутствия с местными властями создает риски того, что история с Тин-Заутином может повториться. Дело в том, что, например, не учитываются внутренние особенности стран Сахеля. В том же Мали с приходом к власти военных и их лидера полковника Ассами Гойта усилились имперские настроения, как бы странно это ни звучало в африканском контексте.

Речь идет о восстановлении средневековой "Империи Мали", что приводит к напряженностям во взаимоотношениях с арабоязычными соседями – Алжиром и Мавританией.

Собственно говоря, именно с этой идеологической тенденцией и была связана попытка покончить с сепаратистами-туарегами двумя колоннами за три дня. Если бы во время принятия такого решения рядом с малийскими товарищами находился бы российский военный специалист, почти наверняка никакого "рейда на Тин-Заутин" просто не было бы. А так ЧВК оказалась заложником политических амбиций местных властей.

Главная проблема стран Сахеля сегодня – война с джихадизмом и сепаратизмом. Российские силовые структуры способны в решении этой проблемы помочь. И уже помогают, собственно говоря. Однако весьма желательно, чтобы Конфедерация Сахеля официально ввела режим контртеррористической операции. Это, в свою очередь, позволило бы формализовать российскую военную помощь, как это эффективно удалось сделать ранее в ЦАР. И тогда на дальних рубежах будет меньше потерь.

* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

Евгений Крутиков