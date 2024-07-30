США выделили Украине новый пакет вооружений объемом до $200 млн

В него вошли противоракеты, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерии

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. США выделили Украине новый пакет вооружений, в который вошли противоракеты, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерии. Об этом заявил на онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, в очередной пакет помощи, "объем которого [составит] до $200 млн", войдут "перехватчики для средств ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды и минометные выстрелы, боеприпасы для Javelin и других противотанковых комплексов".