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ТАСС

США выделили Украине новый пакет вооружений объемом до $200 млн

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РСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS.
Источник изображения: Jaap Arriens via Reuters Connect

В него вошли противоракеты, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерии

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. США выделили Украине новый пакет вооружений, в который вошли противоракеты, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерии. Об этом заявил на онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, в очередной пакет помощи, "объем которого [составит] до $200 млн", войдут "перехватчики для средств ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды и минометные выстрелы, боеприпасы для Javelin и других противотанковых комплексов". 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
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