Войти
ТАСС

Пентагон: применение БПЛА на Украине меняет понимание ВВС о превосходстве в воздухе

144
0
0
БПЛА с видом от первого лица
БПЛА с видом от первого лица.
Источник изображения: invoen.ru

Заместитель начальника штаба Военно-воздушных сил генерал Джеймс Сларечь отметил, что речь может идти как о военной авиации на высоте свыше 9 км, так и о беспилотниках с подвешенными гранатами, высота полета которых не превышает 900 м

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. США необходимо переосмыслить свое представление о концепции превосходства в воздухе в связи с масштабным применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в конфликте на Украине. Об этом заявил заместитель начальника штаба Военно-воздушных сил (ВВС) США генерал Джеймс Слайф на мероприятии, организованном Институтом аэрокосмических исследований имени Митчелла.

По его словам, в украинском кризисе обращает на себя внимание применение "небольших беспилотников и средств борьбы" с ними. "Это ставит вопрос о том, что из себя представляет превосходство в воздухе", - отметил Слайф. Он добавил, что речь может идти как о военной авиации на высоте свыше 9 км, так и о беспилотниках с подвешенными гранатами, высота полета которых не превышает 900 м. "Ответ заключается в том, что [превосходство в воздухе] - это все вышеперечисленное", - подчеркнул генерал.

"Разумеется, никто не будет посылать истребители F-22 для поиска квадрокоптеров DJI с подвешенными гранатами, поэтому нам нужно подумать о более широком понимании воздушного превосходства, а также о том, как его достичь", - считает замначальника штаба ВВС США. Среди факторов, привлекающих внимание ВВС США в украинском кризисе, Слайф также упомянул активное применение средств радиоэлектронной борьбы. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
F-22
Проекты
БПЛА
Похожие новости
02.08.2022
Раскрыта главная уязвимость российских С-400
28.04.2022
Как защитить границу России от украинских вертолетов и беспилотников
30.10.2019
"Это провокация": Украина проведет учения на границе с Крымом
14.10.2019
"Верность союзникам": в Черное море вошел эсминец ВМС США
10.10.2019
Охотники за невидимками: юг России усилят сверхмощными радарами
21.01.2010
Боевая мощь восточного соседа
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.07 01:02
  • 3013
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.07 00:30
  • 5
Возможность отмены Москвой моратория на размещение РСМД - реакция на действия Вашингтона, отмечает помощник президента Патрушев
  • 30.07 00:14
  • 0
О действиях Запада (в частности, Британии) "против" России.
  • 29.07 22:55
  • 1346
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.07 22:31
  • 0
О ДРСМД, и его последствиях.
  • 29.07 18:12
  • 7
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 29.07 17:32
  • 6
В России создали комплекс охоты за операторами дронов ВСУ
  • 29.07 10:45
  • 2
«Пять лет и огромные потери»: Британский генерал дал «прогноз» по срокам «захвата» ВС России всей территории новых регионов
  • 29.07 10:17
  • 1
Лавров: планы разместить ракеты вокруг России были у США и до СВО
  • 29.07 09:58
  • 1
День ВМФ: спецоперация ставит новые актуальные задачи
  • 29.07 08:53
  • 0
Одиозный проект Биби
  • 29.07 04:50
  • 56
Психотронное оружие. Факты. Описание. Применение. Генерал-майор ФСБ Борис Ратников.
  • 29.07 04:04
  • 547
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.07 00:24
  • 1
США интегрируют украинскую разработку в свою ПВО
  • 28.07 23:49
  • 1
Армения стала крупнейшим импортером оружия из Индии