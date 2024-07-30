Пентагон: применение БПЛА на Украине меняет понимание ВВС о превосходстве в воздухе

Заместитель начальника штаба Военно-воздушных сил генерал Джеймс Сларечь отметил, что речь может идти как о военной авиации на высоте свыше 9 км, так и о беспилотниках с подвешенными гранатами, высота полета которых не превышает 900 м

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. США необходимо переосмыслить свое представление о концепции превосходства в воздухе в связи с масштабным применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в конфликте на Украине. Об этом заявил заместитель начальника штаба Военно-воздушных сил (ВВС) США генерал Джеймс Слайф на мероприятии, организованном Институтом аэрокосмических исследований имени Митчелла.

По его словам, в украинском кризисе обращает на себя внимание применение "небольших беспилотников и средств борьбы" с ними. "Это ставит вопрос о том, что из себя представляет превосходство в воздухе", - отметил Слайф. Он добавил, что речь может идти как о военной авиации на высоте свыше 9 км, так и о беспилотниках с подвешенными гранатами, высота полета которых не превышает 900 м. "Ответ заключается в том, что [превосходство в воздухе] - это все вышеперечисленное", - подчеркнул генерал.

"Разумеется, никто не будет посылать истребители F-22 для поиска квадрокоптеров DJI с подвешенными гранатами, поэтому нам нужно подумать о более широком понимании воздушного превосходства, а также о том, как его достичь", - считает замначальника штаба ВВС США. Среди факторов, привлекающих внимание ВВС США в украинском кризисе, Слайф также упомянул активное применение средств радиоэлектронной борьбы.